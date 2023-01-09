Kartal’da, 2023’ün İlk Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Katılımcı demokrasinin örneklerinden biri olarak, mahalle muhtarlarının kent yönetiminde daha fazla söz sahibi olması amacıyla Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Muhtarlar Toplantısı’nın, 2023 yılındaki ilk programı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2023’ün Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olmasına dikkat çekerek, yeni yılda da daha modern ve yaşanabilir Kartal için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kartal Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen toplantıya, Başkan Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal’ın mahalle muhtarları ve çok sayıda birim müdürü katıldı.

Başkan Gökhan Yüksel’den ‘Uzlaşma’ Mesajı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuşmasının başında tüm katılımcılara, 2023 yılı ile ilgili iyi dileklerini iletti. 2022’de Kartal’da her alanda gerçekleştirilen çalışmaların öneminden bahseden Başkan Yüksel, 2023 yılında da aynı heyecanla Kartal Belediyesi’nin çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Başkan Gökhan Yüksel, 2023’ün Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olmasının önemine dikkat çekerek, genel ve yerel siyasette uzlaşı mesajı verdi. Özellikle gençlerin, toplumsal ve siyasal meselelerde uzlaşma talebi olduğunu vurgulayan Kartal Belediye Başkanı, herkesin gençlerin bu talebine samimiyetle cevap vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Modern bir Kartal için, Kartal Belediyesi ailesinin büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Yüksel, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında da aynı özveriyle Kartal için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Gökhan Yüksel’in konuşmasının ardından, mahalle muhtarları söz alarak, mahalleleriyle alakalı; sorun, talep ve önerilerini aktardı. Başkan Gökhan Yüksel ve idare heyeti, toplantı boyunca muhtarların sorun ve taleplerini tek tek dinledi.

Muhtarlar Federasyonu’ndan Başkan Gökhan Yüksel’e Teşekkür Plaketi

Programın ardından, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde Mehmet Ali Büklü Parkı Gezegen Kafe’de, Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Programa, Başkan Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, Kartal Muhtarlar Derneği Başkanı Soner Eker ve İstanbul’un 39 ilçesinden mahalle muhtarları katıldı.

Etkinlikte, Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu, Başkan Gökhan Yüksel’e muhtarlıklar ile alakalı gösterdiği özveri ve çalışmalarından dolayı bir teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Gökhan Yüksel, tüm mahalle muhtarlarına teşekkürlerini sunarak, Kartal Belediyesi’nin kent yönetiminde muhtarlar ile beraber özveri ve gayretle çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.