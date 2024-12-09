Kartal'da 244 sporcu ''13. Atatürk'ü Anma Briç Turnuvası''nda buluştu

Kartal Belediyesi ve Türkiye Briç Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 13. Atatürk’ü Anma Briç Turnuvası, bir kez daha sporun birleştirici gücünü ortaya koydu. 244 briç tutkununun kıyasıya mücadele ettiği turnuvanın sonunda, dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Türkiye Briç Federasyonu'nun birlikte organize ettiği turnuva, Kartal Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirildi. Turnuvanın açılışı, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla yapıldı. Açılışın ardından briç sporcuları zihinlerini ve stratejilerini sonuna kadar zorlayarak kıyasıya mücadele etti.

Her bir oyun, hem çekişmeli hem de keyifli anlara sahne oldu. Bu heyecan dolu turnuvanın sonunda, Arzu Sönmez ve Hüseyin Cesur birinci olurken, Levent İmamoğlu ve Bayram Volkan Dabakoğlu ikinciliği elde etti. Üçüncülük kürsüsüne ise Tutku Kahraman Maraşlı ve Azem Gürbüz çıktı.

Sporcuları desteklemeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz

Turnuvaya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen katılan ve açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediyesi’nin briç sporuna olan desteğinin devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

“Bu kadar yoğun bir katılımın olduğunu görmek mutluluk verici. Briç sporu, zeka ve strateji gerektirir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olmasını vurguladığı gibi, bizler de Kartal Belediyesi olarak bu spora destek olmaktan gurur duyuyoruz. Kartal Belediyesi ailesi olarak bu tür etkinliklerle sporculara verdiğimiz desteği sürdürmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz.” Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel adına tüm sporculara başarılar diliyorum.”

Briç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sevinç Atay ve Kartal Briç Spor Kulübü Başkanı Cengiz Aytemur’un da katıldığı etkinlik, rekabetin yanı sıra; dostluk bağlarının güçlendiği bir ortam sunmasıyla da genç nesiller için örnek teşkil etti.

Turnuva, Kartal Belediyesi’nin sporun birleştirici gücüne verdiği önemi bir kez daha ortaya koyarak, briç sporunun yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağladı.