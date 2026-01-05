Kartal’da 3. Maker Eğitimleri Sertifika Töreni Gerçekleştirildi

Kartal Belediyesi’nin çocukları ve gençleri bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarıyla buluşturmaya yönelik çalışmaları kapsamında, Makina Mühendisleri Odası iş birliğiyle 3. Maker Eğitimleri Sertifika Töreni düzenlendi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımıyla gerçekleştirilen törende Başkan Yüksel, çocukların teknolojiyi yalnızca kullanan değil, aynı zamanda üreten bireyler olarak yetişmesi amacıyla bu alandaki çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Farklı yaş gruplarına yönelik olarak cumartesi ve pazar günleri düzenlenen Maker Eğitimleri, 6 hafta sonu boyunca toplam 11 sınıfta yürütüldü. Eğitim programını başarıyla tamamlayan 172 öğrenci, sertifika almaya hak kazandı. Törene öğrencilerin ve ailelerinin ilgisi yoğun oldu.

Sertifika törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Başkan Yardımcısı Adem Uçar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Ali Aluç, Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Serkan Taş ile Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ezgi Kılıç katıldı. Öğrenciler sertifikalarını protokol üyelerinin elinden aldı.

Maker Eğitimleri, yaş gruplarına göre özel olarak planlandı. İlkokul öğrencileri ‘Lego ile Kodlama’, ortaokul öğrencileri ‘Lego ile Kodlama ve 3D Yazıcı’, lise öğrencileri ise ‘Raspberry Pi’ eğitimleri aldı. Program kapsamında 72 ilkokul, 80 ortaokul ve 20 lise öğrencisi eğitimlerden faydalandı.

Törende konuşan Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ezgi Kılıç, Makina Hangar’ın Kartal Belediyesi iş birliğiyle yalnızca mühendisler için değil, çocuklar ve Kartal halkı için de önemli bir bilim ve teknoloji merkezi olarak hayata geçirildiğini ifade etti. Merkezin kuruluşundan bu yana yoğun ilgi gördüğünü belirten Kılıç, burada eğitim alan çocukların gelecekte bilim ve mühendislik alanlarında söz sahibi bireyler olmasının hedeflendiğini söyledi.

“Geleceğin teknolojilerini üreten bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise konuşmasında Makina Hangar’ın Kartal’da çocukları ve gençleri teknolojiyle buluşturan önemli merkezlerden biri haline geldiğini belirtti. 2019 yılında Kartallı çocuklara yönelik kodlama ve yazılım eğitimleri konusunda verdikleri sözleri hatırlatan Başkan Yüksel, bugün bu çalışmaların somut sonuçlarının alındığını ifade etti.

Yazılım ve kodlama becerilerinin geleceğin meslekleri açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Başkan Yüksel, çocukların bu eğitimlerle yalnızca teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini vurguladı. Maker Eğitimlerinin üçüncü döneminin tamamlandığını belirten Yüksel, bugüne kadar on binlerce çocuğun robotik, yapay zekâ ve yazılım alanlarında düzenlenen kısa ve uzun süreli eğitimlerden faydalandığını, Kartallı gençlerin geliştirdikleri projelerle yurt içinde ve yurt dışında çeşitli platformlarda yer aldığını ifade etti.

Başkan Yüksel, konuşmasının sonunda velilere, eğitmenlere ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, Kartal Belediyesi olarak çocukları geleceğe hazırlayan eğitim, kültür ve teknoloji yatırımlarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.