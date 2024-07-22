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Kartal’da ''3. Tavla Turnuvası'' heyecanı yaşandı

Kartal’da ''3. Tavla Turnuvası'' heyecanı yaşandı
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Kartal Belediyesi tarafından, bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Tavla Turnuvası, rekabet ve heyecan dolu anlara sahne oldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün, ‘Spora Adım At, Kartal’a Hareket Kat’ sloganı ile başlattığı birbirinden farklı etkinlik, müsabaka ve turnuvalarla Kartal, sportif faaliyetlerin merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Söz konusu etkinlikler kapsamında Kartal, bu kez de 3’üncüsünü düzenlediği Tavla Turnuvası’na ev sahipliği yaptı.

Heyecan ve rekabet dolu anlara sahne olan turnuva, Mehmet Ali Büklü Parkı'nda kuraların çekilmesi ile başladı.

18 yaş üstü vatandaşların katılımına açık olan ve 100 yarışmacı ile sınırlandırılan turnuvaya Kartallılar yoğun ilgi gösterdi.

Eleme usulü ile yapılan turnuvada profesyonel tavla hakemleri görev aldı. Rekabetin ve heyecanın üst düzeyde yaşandığı etkinlik, renkli anlara sahne oldu.

Turnuva başlamadan önce ilk zarı atan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, bütün yarışmacılara başarılar diledi.

Rekabetin doruğa ulaştığı yarışmanın neticesinde, dereceye giren sporcular, ödüllendirildi.

‘Kartal’ı kültürün, sporun ve sanatın başkenti yapacağız’

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına turnuvaya katılarak açılış konuşmasını gerçekleştiren Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, “Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in; ‘Kartal’ı kültürün, sporun ve sanatın başkenti yapacağız’ söylemi ile çıktığımız yolda kısa zamanda büyük işler başardık.

Kartal’da özellikle gençlerimiz kendilerini ifade edebildikleri bir kültür, spor ve sanat dalında profesyonelleşebilmek adına açtığımız; akademi ve kurslara yoğun katılım sağlıyor ve ülke çapında büyük başarılar elde ediyor. Bu da bizleri gururlandırıyor ve ne kadar doğru şeyler yaptığımızı bir kez daha bizlere hatırlatıyor.  

Bugün gerçekleştirdiğimiz turnuvaya katılım sağlayan tüm sporcularımızı ve dereceye giren komşularımızı tebrik ediyorum. Kartal Belediyesi olarak Sayın Başkanımızın öncülüğünde bu tarz etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Turnuvanın sonunda Damla Karal biinci olurken, 2’ncilik ödülünü Köksal Ekşi, 3’üncülük ödülünü ise Hüseyin Etkubilay kazandı.

Turnuvaya; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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