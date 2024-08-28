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Kartal'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak

Kartal'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak
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30 Ağustos 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 102. yılı, Kartal’da coşku ve gururla kutlanacak.

Kutlamalar ilk olarak Kartal Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı önüne, protokolün çelenk sunması ile başlayacak.

30 Ağustos Fener Alayı

Saatler 20.00’yi gösterdiğinde ise Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallı Kazım Meydanı’nda toplanan komşuları ile birlikte her sene gerçekleşen Büyük Kortej Yürüyüşü’nü gerçekleştirerek etkinliklerin yapılacağı Kartal Meydanı’na kadar ilerleyecek.

Kartal Meydanı’nda 30 Ağustos Zafer Kutlaması için toplanan vatandaşlar, bando eşliğinde çalınan marşlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşayacak.

Dünyaca Ünlü Dans Grupları Sahne Alacak

Kutlama etkinliklerinin devamında ise 3. Uluslararası Halk Oyunları Festivali kapsamında 9 ülkeden Kartal’a gelen, 17 halk oyunu grubu ve 550 sanatçıdan oluşan halk oyunları ekibi, renkli gösterileriyle Kartallılar’a unutulmaz bir Zafer Bayramı yaşatacak.

Başkan Gökhan Yüksel’den Tüm Komşularına Davet

Büyük Zafer’in 102. yıl dönümü kutlamalarına ve saat 20.00’de Büyük Fener Alayı’nı oluşturmak üzere Kartallı Kazım Meydanı’na tüm komşularını davet eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel,

“Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarının aziz hatırasını şükranla, minnetle anmak ve Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı bu kutlu günün gururunu hep birlikte yaşamak amacıyla tüm komşularımı, öncelikle saat 20.00’de Kartallı Kazım Meydanı’ndan başlayacak olan yürüyüşümüze, sonrasında ise Kartal Meydanı’nda devam edecek olan kutlamalara davet ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.” dedi.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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