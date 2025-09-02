Kartal’da 4. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, Görkemli Finalle Taçlandı

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde unutulmaz bir final gecesi ve büyük bir coşkuyla son buldu.

Kartal Meydanı’nı dolduran binler, renkli kortej yürüyüşü ve farklı ülkelerden gelen ekiplerin şovları eşliğinde adeta kültürler arası bir yolculuğa çıktı. Final töreni konuşmasında “Dünya Barış Günü'nde böylesine muhtreşem final sizlere çok yakıştı. Kartal sanatın merkezi olmaya devam edecek” diyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ülkelerin dans gruplarının oluşturduğu barış halayına katılarak barış türkülerine eşlik etti.

Farklı kültürlerin renkli korteji

Festivalin final günü, Neyzen Tevfik Meydanı’nda başlayan renkli kortej yürüyüşü ile açıldı. Ankara Caddesi boyunca süren kortejde, yerli ve yabancı dans grupları, geleneksel kıyafetleriyle meydanı süsledi. Özellikle çocukların yoğun ilgisi, Kartal’ı adeta bir bayram yerine dönüştürdü.

Dünya dansları Kartal sahnesinde

Kartal Meydanı’nda gerçekleşen final törenine; Türkiye, Makedonya, Slovakya, Gürcistan, KKTC, Bulgaristan, İtalya ve Meksika’dan dansçılar sahne aldı.

Türkiye’den BK’art Dance Studio, IFEM Sanat, Kartal Turizm Folklor Derneği ve pek çok topluluk; Makedonya’dan University Ensemble, Slovakya’dan Folklore Ensemble Gymnik, Gürcistan’dan Dans Ensemble Lashqari, KKTC’den Gazimağusa Halk Dansları Derneği, Bulgaristan’dan Dance Group Zora, İtalya’dan Folk Group Ru Maccature ve Meksika’dan Ballet Folklorico de Occidente sahneye çıkarak izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalde unutulmaz final

Birbirinden zengin ve renkli performansların ardından kapanış töreni ile festivalin heyecanı doruğa ulaştı. Kartal Meydanı’nı dolduran izleyiciler, dansçılara alkışlarıyla eşlik etti. Festival, kültürlerin buluşmasına vesile olurken, Kartal Belediyesi’nin sanata ve kültüre verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Gökhan Yüksel barış halayında

Finalde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm dans grupları ve festival koordinasyon ekibine plaket takdim ederek teşekkür etti. Başkan Gökhan Yüksel, yaptığı konuşmada tüm dansçılara ve Kartallı sanatseverlere teşekkür ederek; "Unutulmaz bir finale ev sahipliği yapıyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde böylesine muhteşem final sizlere çok yakıştı. Dünya Barış Günü’nde; barışın ve kardeşliğin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlamış olduk. Kartal’da yükselen bu dostluk mesajı tüm dünyaya barışın mümkün olduğunu göstersin diyorum. Kartal sanatın merkezi olmaya devam ediyor. Bu harika etkinlikte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, tüm dansçılarımıza ve siz değerli komşularımıza yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Kartal!" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda, Başkan Gökhan Yüksel tüm ülkelerin dans gruplarının oluşturduğu barış halayına katılarak barış türkülerine eşlik etti.