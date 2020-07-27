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  4. 27 Temmuz 2020 15:34

Kartal'da 5 milyon metrekare alan dezenfekte edildi

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip Koronavirüs (Covid -19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Salgının Türkiye’de görülmesi ile birlikte harekete geçen ekipler, şu ana kadar halk sağlığı için 5 milyon metrekare kapalı alanı dezenfekte etti.

Kartal'da 5 milyon metrekare alan dezenfekte edildi
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İlk etapta vatandaşların yoğun olarak kullandıkları kamu kurumları, hastaneler, eczaneler, okullar, metro ve tren istasyonları, taksi ve minibüs duraklarının ilaçlanmasıyla başlayan süreçte, daha sonra birçok ibadet yerleri, berber ve kuaförler, bankalar, muhtarlıklar ve birbirinden farklı kapalı alan da dezenfekte edilerek, şu ana kadar toplamda 5 milyon metrekare kapalı alan dezenfekte edildi. “Nano gümüş iyon teknolojisi” kullanarak yapılan dezenfekte işlemleri açık alanlarda da aralıksız devam ediyor. İlçede bulunan parklar, çöp konteynerleri, sanayi siteleri, yaya geçitleri gibi alanların da dezenfekte çalışmaları yapılarak, cadde ve sokakların yıkanmasıyla birlikte Kartal’da koronavirüs tehditinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

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