Kartal’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler sessiz yürüyüşle anıldı

Kartal Belediyesi, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremin ikinci yılında hayatını kaybeden vatandaşları unutmadı. Depremde yaşamını yitirenlerin anısına düzenlenen sessiz yürüyüş, yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Kartal Meydanı’ndan başlayarak Ankara Caddesi boyunca süren sessiz yürüyüşe, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, birim müdürleri, Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı arama kurtarma ekibi gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş boyunca duygu dolu anlar yaşandı. Katılımcılar, sessizlik içinde yürüyerek hayatını kaybedenleri andı ve birçok vatandaş gözyaşlarını tutamadı. Yürüyüş sonunda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Kartal Belediyesi tarafından kurulan ve deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmaların ele alındığı sergi alanına geçildi.

“Acımız hâlâ taze, yüreğimizde derin yaralar var”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yaptığı konuşmada, 6 Şubat’ın acılarının unutulmaması gerektiğini ve depremin siyaset üstü bir konu olduğunu vurguladı. Başkan Gökhan Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi derinden sarsan büyük depremin ikinci yılında, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak için toplandık. Acımız hâlâ taze, yüreğimizde derin yaralar var. Kaybettiğimiz her bir canımızı rahmetle ve saygıyla anıyor, ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Bu acı, hepimizin ortak acısıdır. Deprem, yalnızca binaları değil, umutları, hayalleri ve sevdiklerimizi de bizden aldı. Bugün burada bir araya gelerek kaybettiklerimizi unutmamak, onların anılarını yaşatmak ve böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması için sesimizi duyurmak istiyoruz. Sessiz yürüyüşümüz, aslında çok güçlü bir çığlıktır. Deprem gerçeğini asla göz ardı edemeyiz, önlem almak zorundayız.

Kartal Belediyesi olarak, bu büyük felaketin hemen ardından bölgeye desteğimizi ulaştırdık. Arama kurtarma ekiplerimiz, gönüllülerimiz, belediye çalışanlarımız ve tüm halkımızla birlikte dayanışma içinde olduk. Bugün de deprem gerçeğini unutturmamak ve gerekli adımların atılması için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Deprem, siyaset üstü bir konudur. Bu konuda hepimiz sorumluluk sahibiyiz. Şehirlerimizi daha dayanıklı hâle getirmek, yapı stokumuzu gözden geçirmek, halkımızı bilinçlendirmek ve afetlere hazırlıklı olmak zorundayız. Göstermelik değil, kalıcı ve etkili çözümler üretmek zorundayız. Bilimin ve aklın rehberliğinde, ortak akılla hareket etmeliyiz. Bugün burada, dayanışmanın ve umudun simgesi olarak toplandık. Kaybettiklerimizin anısını yaşatacak, onların bize bıraktığı dersleri asla unutmayacağız. Hep birlikte, daha güvenli, daha dayanıklı bir Türkiye için çalışacağız.”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuşmasının sonunda katılanlara teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Konuşmaların ardından lokma dağıtımı yapıldı.