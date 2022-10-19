Kartal'da afetlere karşı gece tatbikatı yapıldı

Olası afet senaryolarına karşı hazırlıklarına ilçe genelinde verdiği bilinçlendirme eğitimleri ve tatbikatlar ile devam eden Kartal Belediyesi, bir yandan da görevli çalışma grupları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar gerçekleştiriyor.

Söz konusu ortak çalışmalar kapsamında Kartal Belediyesi, Kartal Afetle Mücadele Ekibi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gönüllüleri, olası afetlere karşı Kartal’da hazırlık tatbikatı düzenledi.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen gece tatbikatına; Kartal Afetle Mücadele Ekibi, İstanbul İtfaiyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı Afet Eğitmenleri, Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği (ULAK), Motosikletli Arama Kurtarma Destek Derneği (MAKUD), Tuzla Kent Konseyi Arama Kurtarma Ekibi ve gönüllüler katıldı.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı eğitmenlerinin gözlemleri altında yapılan tatbikatta birçok hayati konu ele alındı. Tatbikat kapsamında operasyon çağrısına hazırlık, ekibin hazırlanması, afetin türü, bölge hakkında brifing, bölgeye intikal provası, kamp alanı kurulumu, enkaz tespiti, enkazda arama, enkazda kazazede tespiti, enkazda kurtarma, enkaz alanında oluşabilecek ikincil afetlere müdahale (yangın-su tahliyesi) ve operasyon bitişi gibi önemli konuların provası yapıldı. Senaryo gereği enkaz altında kalan bir yaralıya ilk müdahale de ekipler tarafından gerçekleştirildi. Yoğun bir güç ve tempo gerektiren tatbikat ekipler tarafından başarıyla tamamlandı.

Başkan Yüksel, Tatbikat Alanında Ekipler ile Bir Araya Geldi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de geniş kapsamlı gece tatbikatını yerinde takip ederek ekipleri tek tek tebrik etti. Arama kurtarma ekipleriyle bir araya gelen Başkan Yüksel, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Biz sadece Kartal’dan değil, Kartal dışından katılan sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu aileyi büyütmek istiyoruz.” diyen Kartal Belediye Başkanı, sözlerine şöyle devam etti: “Buradaki aile bireylerinin daha donanımlı olması için çaba sarf ediyoruz. Çünkü her birinin amacı ortak; acıyı dindirebilmek, en az hasarla o afetten kurtulabilmek… Ben hem gönüllü arkadaşlara, hem yöneticilerime hem de burada bulunan dernek ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Kendimizi yenileme ve afetlere hazırlama sürecimiz devam edecek.”

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekiplerinin de hazır bulunduğu tatbikat, yaklaşık 2 saat sürdü. Eylül ayında tamamlanan enkaz eğitimlerinin ardından, önümüzdeki aylarda da eğitim faaliyetleri devam edecek.