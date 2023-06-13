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Kartal’da, AFS Fotoğraf Sergisi Açıldı

Kartal’da, AFS Fotoğraf Sergisi Açıldı
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Kartal Belediyesi, sanata gönül veren sanatçıları desteklemeyi ve eserlerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Farklı sanat dallarındaki eserleri sanatseverlerle buluşturan Kartal Belediyesi, haziran ayı kültür-sanat programı kapsamında, Aynasızlar Fotoğraf Sanat(AFS) grubunun, çevre ve kent temalı fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. Fotoğraf sanatçılarının kadrajına yansıyan eserler sanatseverlerle buluştu.

8 Fotoğraf Sanatçısından, 40 Eser

Dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden karelerin yer aldığı,  8 fotoğraf sanatçısının kadrajına yansıyan 40 eser sergide yerini aldı.

Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda gerçekleşen serginin açılış töreninde, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri, sergiye emek veren fotoğraf sanatçılarını tebrik ederek, çiçek takdim etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in kültür-sanata yönelik etkinlikleri, Kartallı sanatseverler ile buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sergi, 25 Haziran Pazar gününe kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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