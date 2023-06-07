Kartal'da Ahşap Boyama Atölyesi’nin Öğrencilerinden Retro Sanat Sergisi

Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yapılan Ahşap Boyama Atölyesi’nin yıl sonu sergisi düzenlendi. Ahşap Boyama Atölyesi öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları ürünlerden oluşan sergide birbirinden güzel birçok ürün yer alıyor.

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve ‘Retro Sanat’ adı verilen serginin açılışında Ahşap Boyama Atölyesi’nin öğrencilerinin yapmış olduğu ürünler büyük beğeni topladı. Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'nde gerçekleşen serginin açılışına; Kartal Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Gülay Boyraz ve Kartal Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfullah Kırtay katıldı. Kurdele kesimiyle açılışı gerçekleştirilen sergide, 26 öğrencinin bir yıl süren eğitimleri sonucunda ortaya çıkardıkları ahşap boyama eserler sergilendi. Bir yıl boyunca öğretmenleri Aysel Karasoy'un rehberliğinde yaratıcı ve estetik çalışmalar gerçekleştiren öğrencilerin eserleri görücüye çıktı. Sergide, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak üretilen ürünlerin yanı sıra ahşap mutfak malzemeleri, dekorasyon ürünleri, duvar panoları, aksesuarlar ve mobilyalar bulunuyor. Retro Sanat Sergisi, 11 Haziran Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak. Kartallı sanatseverler Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'ne gelerek sergiyi ziyaret edebilecek.