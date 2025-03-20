Kartal'da Ali Naki İlhan'ın ''Yol Hikâyeleri'' isimli resim sergisi kapılarını açtı

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kültür sanat buluşmaları kapsamında ressam Ali Naki İlhan’ın, ''Yol Hikâyeleri'' adlı kişisel resim sergisi, Kartallı sanatseverleri aynı çatı altında buluşturdu. Kartal Belediyesi fuaye alanında sergilenen ve sanatçının yaptığı yolculuklardan ilham alarak oluşturduğu eserler, 23 Mart’a kadar meraklılarının beğenisine sunulacak.

Türkiye’nin çeşitli illerinde 40’tan fazla kişisel sergi açmış olan sanatçının; 25 özgün eserinden oluşan serginin açılışını; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Başkan Yardımcısı Adem Uçar, sanatçı Ali Naki İlhan ve sanatseverler ile birlikte gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi’nden sanata destek mesajı

Sergi açılışında konuşan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Ali Naki İlhan’ın sanata verdiği katkının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ali Naki İlhan, sadece değerli bir sanatçı değil, aynı zamanda Kartal’ın yetiştirdiği önemli isimlerden biri. Onun eserlerini burada sergileyerek Kartallı sanatseverlerle buluşturmak bizim için büyük bir gurur. Sanat, kent kültürünün en önemli parçalarından biri ve Kartal Belediyesi olarak bu tür sergileri komşularımızla buluşturmaya, sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceğiz.”

“Sanatımı Kartal’da sergilemekten dolayı oldukça mutluyum”

Açılışta konuşan ressam Ali Naki İlhan ise Kartal’da sanatını sergileme fırsatı bulduğu için büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, “Sanat dostları ile belediyemizin böyle özel bir etkinliğinde buluşmaktan dolayı çok mutluyum. Kendi eserlerimle de bu etkinliğe bir katkı sağladıysam, ne mutlu bana. Sanatı ve sanatçıyı daima destekleyen saygıdeğer Kartal Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm Kartal Belediyesi ailesine ve siz sanatsever dostlarıma çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Törenin sonunda, sanatçıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına teşekkür plaketini, Kartal Kent Konseyi Başkanı Av. Türkan Kurtulmaz Ertürk takdim etti.

Serginin açılışına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar’ın yanı sıra; Kartal Kent Konseyi Başkanı Av. Türkan Kurtulmaz Ertürk, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile mahalle muhtarları ve Kartallı vatandaşlar katıldı.

Ressam Ali Naki İlhan’ın, “Yol Hikâyeleri” adlı kişisel resim sergisi, 23 Mart’a kadar Kartal Belediyesi fuaye alanında ziyaret edilebilecek.