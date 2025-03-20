  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal'da Ali Naki İlhan'ın ''Yol Hikâyeleri'' isimli resim sergisi kapılarını açtı

Kartal'da Ali Naki İlhan'ın ''Yol Hikâyeleri'' isimli resim sergisi kapılarını açtı

Kartal'da Ali Naki İlhan'ın ''Yol Hikâyeleri'' isimli resim sergisi kapılarını açtı
Güncelleme:

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kültür sanat buluşmaları kapsamında ressam Ali Naki İlhan’ın, ''Yol Hikâyeleri'' adlı kişisel resim sergisi, Kartallı sanatseverleri aynı çatı altında buluşturdu. Kartal Belediyesi fuaye alanında sergilenen ve sanatçının yaptığı yolculuklardan ilham alarak oluşturduğu eserler, 23 Mart’a kadar meraklılarının beğenisine sunulacak.

Türkiye’nin çeşitli illerinde 40’tan fazla kişisel sergi açmış olan sanatçının; 25 özgün eserinden oluşan serginin açılışını;  Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Başkan Yardımcısı Adem Uçar, sanatçı Ali Naki İlhan ve sanatseverler ile birlikte gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi’nden sanata destek mesajı

Sergi açılışında konuşan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Ali Naki İlhan’ın sanata verdiği katkının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ali Naki İlhan, sadece değerli bir sanatçı değil, aynı zamanda Kartal’ın yetiştirdiği önemli isimlerden biri. Onun eserlerini burada sergileyerek Kartallı sanatseverlerle buluşturmak bizim için büyük bir gurur. Sanat, kent kültürünün en önemli parçalarından biri ve Kartal Belediyesi olarak bu tür sergileri komşularımızla buluşturmaya, sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceğiz.”

“Sanatımı Kartal’da sergilemekten dolayı oldukça mutluyum”

Açılışta konuşan ressam Ali Naki İlhan ise Kartal’da sanatını sergileme fırsatı bulduğu için büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, “Sanat dostları ile belediyemizin böyle özel bir etkinliğinde buluşmaktan dolayı çok mutluyum. Kendi eserlerimle de bu etkinliğe bir katkı sağladıysam, ne mutlu bana. Sanatı ve sanatçıyı daima destekleyen saygıdeğer Kartal Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm Kartal Belediyesi ailesine ve siz sanatsever dostlarıma çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Törenin sonunda, sanatçıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına teşekkür plaketini, Kartal Kent Konseyi Başkanı Av. Türkan Kurtulmaz Ertürk takdim etti.

Serginin açılışına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar’ın yanı sıra; Kartal Kent Konseyi Başkanı Av. Türkan Kurtulmaz Ertürk, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile mahalle muhtarları ve Kartallı vatandaşlar katıldı.

Ressam Ali Naki İlhan’ın, “Yol Hikâyeleri” adlı kişisel resim sergisi, 23 Mart’a kadar Kartal Belediyesi fuaye alanında ziyaret edilebilecek.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paralar uçuşa devam ediyor! Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paralar uçuşa devam ediyor! Her şey diş kanamasıyla başladı... 10 yaşındaki Toprak hayatını kaybetti! Her şey diş kanamasıyla başladı... 10 yaşındaki Toprak hayatını kaybetti! Kuyumcunun altın, pırlanta ve gümüşten değerli serveti görüntülendi! Kuyumcunun altın, pırlanta ve gümüşten değerli serveti görüntülendi! Gözaltındaki İmamoğlu'nun Emniyet'teki bu ifadeleri olay oldu Gözaltındaki İmamoğlu'nun Emniyet'teki bu ifadeleri olay oldu Eski hukuk danışmanının Erdoğan'a sunduğu çok özel İmamoğlu bilgi notu ortaya çıktı Eski hukuk danışmanının Erdoğan'a sunduğu çok özel İmamoğlu bilgi notu ortaya çıktı Depoları doldurun: Benzin, motorin ve LPG'ye dev gibi birer zam geliyor! Depoları doldurun: Benzin, motorin ve LPG'ye dev gibi birer zam geliyor! İstanbul'da ''gürültü'' cinayeti! Gürültü yapanları uyardı diye bıçaklanarak öldürüldü! İstanbul'da ''gürültü'' cinayeti! Gürültü yapanları uyardı diye bıçaklanarak öldürüldü! İnşaatı tam 7 yıldır sürüyor... Bölgenin en büyüğü olacaktı ama... İnşaatı tam 7 yıldır sürüyor... Bölgenin en büyüğü olacaktı ama... İBB'ye kayyum iddiası: Kayyum için kulislerde konuşulan isim belli oldu! İBB'ye kayyum iddiası: Kayyum için kulislerde konuşulan isim belli oldu! Gözaltına alınan iş insanının evinden balya balya paralar çıktı Gözaltına alınan iş insanının evinden balya balya paralar çıktı
Uluslararası finans devi Dolar/TL tahminini açıkladı Uluslararası finans devi Dolar/TL tahminini açıkladı Eski yol arkadaşından Erdoğan'a tepki: ''Sen aslında kendine darbe yaptın'' Eski yol arkadaşından Erdoğan'a tepki: ''Sen aslında kendine darbe yaptın'' Fatih Altaylı Youtube'ta açıkladı: ''Haberi duyunca 45 dakika ağladım!'' Fatih Altaylı Youtube'ta açıkladı: ''Haberi duyunca 45 dakika ağladım!'' Hangi gazete ne yazdı ? İşte gazetelerin Ekrem İmamoğlu manşetleri Hangi gazete ne yazdı ? İşte gazetelerin Ekrem İmamoğlu manşetleri Soğuk ve yağışlı hava ne kadar daha sürecek ? Soğuk ve yağışlı hava ne kadar daha sürecek ? Metroda olay çıktı, durağa gelince tekme tokat dışarı attılar Metroda olay çıktı, durağa gelince tekme tokat dışarı attılar AK Parti'nin kurucularından eski bakandan AK Parti'ye İmamoğlu eleştirisi! AK Parti'nin kurucularından eski bakandan AK Parti'ye İmamoğlu eleştirisi! Canlı yayında Erdoğan iddiası: ''Erdoğan sizi de kandıracak!'' Canlı yayında Erdoğan iddiası: ''Erdoğan sizi de kandıracak!'' Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu; işte Türkiye'nin sıralamadaki yeri! Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu; işte Türkiye'nin sıralamadaki yeri! RTÜK'ten 4 kanala ''İmamoğlu'' cezası RTÜK'ten 4 kanala ''İmamoğlu'' cezası