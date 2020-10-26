Kartal’da Amatör Spor Kulüpleri'ne malzeme desteği

Kartal Belediyesi Organik Pazar alanında gerçekleşen teslim töreninde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB Başkan Danışmanı Hasan Uzunyayla, İBB Anadolu Yakası Koordinatörü ve Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Önder Turmuş, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve STK temsilcileri hazır bulundu.

İBB’nin dağıtımını gerçekleştirdiği, Kartal Belediyesi’nin ise spor kulüplerini organize ederek destek olduğu yardım kapsamında Kartal bölgesinde bulunan 24 amatör spor kulübü yeni malzemelerini teslim aldı. Amatör spor kulüplerinin en çok ihtiyaç duyduğu malzemelerden oluşan kolilerde takımların kendi renklerinden oluşan antrenman tekstil malzemeleri, tişört, eşofman, yelek, antrenman çanağı, koordinasyon çemberi, antrenman merdiveni, eldiven, bere, kaleci eldiveni, antrenör düdüğü ve kronometresi bulunuyor.

Teslim töreninden önce kürsüye çıkan Hasan Uzunyayla’nın ardından mikrofonu alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, eşi Sibel Doğan Yüksel’in geçirdiği Koronavirüs ve karantina süreçleri ile ilgi bir konuşma gerçekleştirdi ve ardından spor kulüplerine verilen destek ile alakalı açıklamalarda bulundu. Başkan Gökhan Yüksel; “Bildiğiniz üzere eşim Koronavirüs rahatsızlığı ile karşılaştı. Fakat 14 günlük sürecimizi doldurduk, testleri artık negatif çıktı, benim ilk günden beri negatifti; ama doğru davranmak bakımından izolasyon sürecini tamamlamış olduk. Sizlerle geçen hafta bu bilgiyi paylaştık; ancak yaklaşık 14 gün olmuştu bu sürecimiz. Soğuk algınlığı ve grip semptomları üzerinde durulmuştu, Covid-19 olduğu anlaşılınca sizlerle olduğu gibi paylaşmış olduk. Testler negatife döndü, sağlığımız yerinde, kaldığımız yerden koşturmamıza devam ediyoruz. Amatör spor kulüplerinin son zamanlarda Covid-19 nedeniyle yaralanan, ekonomik anlamda daha sıkıntılı hale düşen bir konumda olduğunu biliyorum, zor günler geçirildiğinin farkındayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde bu yapılan destek de kıymetli ve önemlidir. Ben inanıyorum ki sporcuların bulunması ve yetiştirilmesi yerelden başlayacak, milli sporcularımız bu şekilde çıkacak.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kartal Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Nasır Süleymanoğlu spora olan desteklerinden ötürü Başkan Gökhan Yüksel’e bir plaket takdim ederek, teşekkürlerini sundu. Plaket takdiminin ardından kulüp başkanları ve yöneticileri malzeme kolilerini imza karşılığında teslim aldı.