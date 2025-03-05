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Kartal'da asfalt serim çalışmaları devam ediyor

Kartal'da asfalt serim çalışmaları devam ediyor
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Modern ve yaşanabilir kent anlayışını merkeze alarak Kartal’ın ve Kartallıların ulaşım ve altyapı sorunlarına çözüm üreten Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Daha önce altyapı yenileme çalışmalarının tamamlandığı Soğanlık Orta Mahalle Alpaslan Sokak’ta bu kez asfalt serim çalışmaları gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordineli bir şekilde daha önce altyapı çalışmaları kapsamında; yağmur suyu drenaj hatlarını yenilediği, kanalizasyon sistemini güçlendirdiği ve ardından zemin iyileştirme işlemlerini tamamladığı Alpaslan Sokak’ta, sıra bu kez modern bir görünümün elde edileceği asfalt serim işlemlerine geldi.

Altyapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanmasının ardından ekipler bu kez de yol zeminini yeni asfalt serimi için hazırladı. Asfalt makinesi yardımıyla gerçekleştirilen serim işleminin ardından, silindir yardımıyla asfalt sıkıştırılarak yaya ve araç trafiğine hazır hale getirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yol, daha güvenli ve konforlu bir hale getirilerek vatandaşların hizmetine sunulacak. Kartal Belediyesi, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve daha güvenli hale getirmek amacıyla ilçedeki çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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