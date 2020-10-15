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  4. 15 Ekim 2020 20:51

Kartal’da asfalt serim çalışmaları gece gündüz devam ediyor

Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ortak gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, ilçedeki yol bakım ve asfalt çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Yakacık Mahallesi’ndeki Yakakent Caddesi’nde gece geç saatlere kadar asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Kartal’da asfalt serim çalışmaları gece gündüz devam ediyor
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İstanbul’un en genç Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğündeki Kartal Belediyesi, İBB ile ortak yürüttüğü yol bakım ve asfalt çalışmalarına, aralıksız devam ediyor. Kartal Belediyesi ve İBB’ye bağlı ekipler, gündüz çalışmalarına ek olarak gece mesaisi ile de Yakacık Mahallesi’ndeki Yakakent Caddesi’nin üst yapısını yeniliyor.

“Kartal’ın Yol Sorunlarına Derman Oluyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da asfalt çalışmaları konusunda adeta bir seferberlik başlattıklarını kaydederek, “İBB ile beraber Kartal’ın yol sorunlarına derman olmaya devam ediyoruz. Kartal’da asfalt çalışması gerçekleştirmediğimiz tek bir cadde ve sokağın kalmamasını hedefliyoruz. Gece geç saatlere kadar görevinin başında olan tüm personelimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan,  Hürriyet, Cevizli ve Orhantepe mahalleleri başta olmak üzere ilçenin farklı mahallelerinde şimdiye kadar 32.558 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi, iki yıl boyunca ilçenin tamamında yaklaşık 65 bin ton asfalt serim çalışması gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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