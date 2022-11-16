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Kartal’da Atık Piller Bez Çanta Ve Deftere Dönüşüyor

Kartal’da Atık Piller Bez Çanta Ve Deftere Dönüşüyor
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Sıfır atık bilincini kazandırmak amacıyla Kartal’da önemli çevre projelerine imza atan Kartal Belediyesi, atık pillerin kaynağında diğer atıklardan ayrı toplanmasını teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya daha düzenliyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde çevreyi ve insanı merkeze alan çalışmalar Kartal’da tüm hızıyla devam ediyor.

Atıkların dönüştürülmesi ve usulüne uygun bertaraf edilmesi amacıyla ilçe genelinde “Sıfır Atık” seferberliği başlatan Kartal Belediyesi, bu çalışmalar kapsamında 15 Mayıs 2023’e kadar düzenlenecek olan çevre hareketi ile kullanım ömrünü tamamlamış atık pilleri toplayıp Kartal Belediyesi’ne teslim eden vatandaşlara, bez çanta ve defter hediye ediyor.

Ömrü tükenmiş atık pillerin çevreye ve canlıların sağlığına olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve vatandaşların atık pilleri, diğer atık türlerinden ayrı olarak toplayıp çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine destek olmalarını sağlamak amacıyla başlatılan kampanya ile getirilen atık pil miktarına göre bez çanta ve defter hediye edilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne getirecekleri, 1 kg atık pil karşılığında bez çantalarını, 5 kg atık pil karşılığında ise defterlerini alabilecek.

Vatandaşlar ayrıca Kartal Belediyesi’nin site, apartman, kamu kurum kuruluşları, işyerleri, AVM’ler, okullar vb. yerlere yerleştirdiği atık pil kutusunu kullanarak, canlıların sağlığını, yer altı sularını ve toprakları ağır metallerden koruyabilir.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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