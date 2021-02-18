Kartal'da Başkan Yüksel, ekiplerinin yoğun mesaisine katıldı

Komşu İletişim Merkezi'ndeki kriz masasında vatandaşlardan gelen çağrıları da yanıtlayan Başkan Yüksel, yaşlı bir çiftten gelen ulaşım talebine cevap vererek aşı olmak için hastaneye gidecek olan çiftin evine ekipleri yönlendirerek ulaşımları için araç desteği sağladı.

Kar yağışının ilçede günlük yaşamı aksatmaması için ilk günden itibaren ana arterlerde ve ara sokaklarda 7/24 kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Karla Mücadele Timlerinin başında süreci yöneten Başkan Gökhan Yüksel, dün akşam saatlerinde de ilçeyi gezerek çalışma yapan ekipleri ziyaret etti ve sahadaki koordinasyonu sağladı.

Aşı Olmak için Hastaneye Gidecek Yaşlı Çifte Araç Desteği

Daha sonra oluşturulan kriz masasına geçerek süreci yöneten Başkan Gökhan Yüksel, Komşu İletişim Merkezi’ne gelen çağrılara yanıt verdi. Burada aşı randevusu alan yaşlı bir çift ile konuşan Başkan Yüksel, çiftin hastaneye ulaşım talebine karşılık belediye personeline, araç desteği sağlamaları için talimat verdi. Aldıkları talimat sonrasında harekete geçen Kartal Belediyesi ekipleri, yaşlı çifti evlerinden alarak aşı olmaları için hastaneye ulaştırdı ve ardından tekrar güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağladı. Durumlarının iyi olduğunu belirten yaşlı çift, yardımlarından dolayı Kartal Belediyesi’ne ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

“1500’ün Üzerinde Talebi Karşılamak İçin Aralıksız çalışıyoruz”

Daha sonra bir açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: “Sevgili komşularım, yaklaşık 150 arkadaşımız, 40 araç gerecimizle karla mücadelemiz 7/24 devam ediyor. Sizlerden gelen çok yoğun talepler var. 1500’ün üzerinde talebi arkadaşlarımız gerçekleştirmek için aralıksız çalışıyor. Bir önceliğimiz var tabii, hastaneye gidecek olan ve acil durumu olan komşularımızın ilettiği talepler ile ilgili daha hızlı aksiyon almaya çalışıyoruz. Ana arterlerimiz açık durumda. Büyükşehir ile beraber koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E-5 üzerinde giremediğimiz sokaklarla ilgili de hem gece yarısı hem sabaha karşı çalışmalarımız hızla devam edecek.” dedi.