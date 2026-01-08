Kartal'da Bebek Akademisi uygulamaya alındı

Kartal Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle; anne ve baba adaylarının gebelikten doğum sonrasına kadar bilinçli, sağlıklı ve güvenli bir süreç geçirmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Bebek Akademisi, Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim programıyla başladı.

Toplum sağlığını güçlendirmeye yönelik önemli bir eğitim çalışması olarak planlanan Bebek Akademisi, anne ve baba adaylarının yanı sıra bebek bakımında aktif rol üstlenen aile bireylerini de kapsayan geniş bir katılımcı profiline hitap ediyor.

Toplum sağlığını güçlendirmeyi hedefleyen bütüncül bir eğitim programı olarak kurgulanan programın içerikleri; gebelik sürecinde anne ve babanın üstlendiği sorumluluklardan başlayarak doğum öncesi hazırlıklar, doğum süreci ve doğum sonrasında yaşanabilecek fiziksel ve ruhsal değişimleri kapsayacak şekilde ele alındı.

Uzman isimlerden bilimsel ve uygulamalı eğitim

Program kapsamında Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi’nde düzenlenen ilk eğitim, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Uzman Doktor Huriye Ecem Yer ile ebe Fatma Sağlam tarafından gerçekleştirildi.

Sabah 10.00-13.00 saatleri arasında düzenlenen eğitimlerde uzmanlar; lohusalık döneminde dikkat edilmesi gereken konular, anne sütü ve emzirmenin önemi, doğru emzirme teknikleri, ek gıdaya geçiş süreci, bebek bakımı, gelişimsel izlem, aşı takvimi ve bebeklik döneminde sık karşılaşılan sağlık sorunları hakkında katılımcılara bilimsel ve uygulamaya yönelik kıymetli bilgiler aktardı.

Eğitimler yıl boyu devam edecek

Programa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına katılan Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, katılımcılara Başkan Gökhan Yüksel’in selamlarını ileterek yaptığı konuşmada, Bebek Akademisi’nin yıl boyunca farklı başlıklar altında devam edeceğini ifade etti. Akademinin yalnızca anne ve baba adaylarına değil, anneanne ve babaanne adaylarını da kapsadığını belirten Kars, aile içinde bilginin kuşaklar arasında doğru ve sağlıklı biçimde aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Eğitim programı, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve karşılıklı bilgi paylaşımıyla tamamlandı. Bebek Akademisi, ilerleyen dönemde de farklı konu başlıklarıyla Kartallı ailelerle buluşmayı sürdürecek.

Program Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars’ın yanı sıra; Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, Kartal Belediye Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartallı anne baba adayları ile bebek bakımını üstlenecek aile yakınlarının katılımıyla gerçekleşti.