  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal’da Bilim ve Teknolojinin Kalbi Makina Hangar’da Atıyor

Kartal’da Bilim ve Teknolojinin Kalbi Makina Hangar’da Atıyor

Kartal’da Bilim ve Teknolojinin Kalbi Makina Hangar’da Atıyor
Güncelleme:

Kartal Belediyesi’nin, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliğiyle hayata geçirdiği Makina Hangar Bilim ve Teknoloji Merkezi, açıldığı günden bu yana Kartallı çocuk ve gençleri bilimle, mühendislikle ve teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor. Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde hayata geçirilen merkez, kısa sürede ilçenin bilim üssü haline geldi.

2024 – 2025 eğitim döneminde 11.938 kişi, Makina Hangar’da düzenlenen atölye, etkinlik ve şenliklere katıldı. Çocuklar ve gençler, hem bilimsel deneylerle hem de teknoloji tabanlı projelerle geleceğin dünyasına hazırlık yapma fırsatı buldu.

Bilim ve keşif dolu bir yıl

Merkezde düzenlenen bilim ve mühendislik koridorunda 4.550 öğrenci çarklar, robotlar, ışık ve enerji deneyleriyle bilimin heyecanını yaşadı. 500 öğrenci LEGO, 3D printer, robotik kodlama ve Raspberry Pi gibi uygulamalarla tanışarak kendi projelerini geliştirdi. Ara tatillerde açılan atölyelerde ise 830 öğrenci, “Hayal et, tasarla, üret” mottosuyla hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Yaz tatili boyunca gerçekleştirilen bilim kampına katılan 248 öğrenci, LEGO’dan Raspberry Pi’ye uzanan yaratıcı çalışmalarla teknoloji dolu bir serüvene adım attı. Ayrıca, 240 kişi VR gözlüklerle sanal dünyayı deneyimledi, geleceğin teknolojilerine ilk adımlarını attı.

Kartal’da bilimin bayramı da coşkuyla kutlandı. 3.000 kişinin katıldığı bilim şenliğinde, çocuklar, aileler ve bilim meraklıları bir araya geldi. 2.500 kişi de çevre ve kariyer etkinliklerinde buluşarak hem doğayı korumanın hem de geleceği inşa etmenin yollarını tartıştı.

Başkan Gökhan Yüksel: “Çocuklarımızın hayallerini büyütüyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Makina Hangar’ın kısa sürede elde ettiği başarının, ilçenin gençlerine duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana en büyük hedeflerimizden biri, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlamak oldu. Çünkü biliyoruz ki, yarının dünyasında ayakta kalmanın yolu bilimden, teknolojiden ve üretimden geçiyor. Makina Hangar’ı bu amaçla hayata geçirdik. Burada bir araya gelen her bir öğrencimiz hem bilimin ışığını görüyor hem de kendi potansiyelini keşfediyor. Geleceğin mühendislerini, bilim insanlarını ve girişimcilerini Kartal’da yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Kartal’ı sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin bilim ve teknoloji merkezlerinden biri haline getirmeye kararlıyız.”

text-ad
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin en sıradışı köyü: Tek tuşla manzara değişiyor Türkiye'nin en sıradışı köyü: Tek tuşla manzara değişiyor Emekli ve memurun 3 aylık zam oranı belli oldu Emekli ve memurun 3 aylık zam oranı belli oldu Gençlerin öfkesi sokaklara taştı: 3 ölü, yüzlerce yaralı var Gençlerin öfkesi sokaklara taştı: 3 ölü, yüzlerce yaralı var Can suyu da kurtaramadı! Türkiye'nin bir cenneti daha yok oldu Can suyu da kurtaramadı! Türkiye'nin bir cenneti daha yok oldu Türkiye'nin en zengin isminin yükselişi de inişi de sert oldu Türkiye'nin en zengin isminin yükselişi de inişi de sert oldu Camiden çıkan karı-koca evlerinin önünde katledildi Camiden çıkan karı-koca evlerinin önünde katledildi TÜİK Eylül 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK Eylül 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK bu kez şaşırttı! Eylül enflasyonunda sürpriz ayrıntı TÜİK bu kez şaşırttı! Eylül enflasyonunda sürpriz ayrıntı ENAG Eylül 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Eylül 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Taksim'de dehşet! Para istedi, vermeyince bıçaklayarak öldürdü Taksim'de dehşet! Para istedi, vermeyince bıçaklayarak öldürdü
Enflasyon açıklandı; Ekim ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Ekim ayı kira zam oranı belli oldu CHP İstanbul İl Kongresi davasında ''Gürsel Tekin'' kararı CHP İstanbul İl Kongresi davasında ''Gürsel Tekin'' kararı Adana'da hasat bereketli başladı: Kilosu 50 TL'ye düştü Adana'da hasat bereketli başladı: Kilosu 50 TL'ye düştü Adıyaman'da meydan savaşı gibi kavga: 30 yaralı Adıyaman'da meydan savaşı gibi kavga: 30 yaralı Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısında: ''Gazeteler 'Muhtar bile olamaz' diye yazarken...'' Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısında: ''Gazeteler 'Muhtar bile olamaz' diye yazarken...'' Turuncu alarm verilen ilimiz sağanak ve fırtınaya teslim! Hayat durma noktasına geldi Turuncu alarm verilen ilimiz sağanak ve fırtınaya teslim! Hayat durma noktasına geldi Menajer Ayşe Barım'ın tahliye sevinci kısa sürdü Menajer Ayşe Barım'ın tahliye sevinci kısa sürdü Avrupa Ligi'nde Berke Özer rüzgarı! İnanılmazı başardı Avrupa Ligi'nde Berke Özer rüzgarı! İnanılmazı başardı MİT'ten casus avı: MOSSAD'a çalışan 2 kişi yakalandı MİT'ten casus avı: MOSSAD'a çalışan 2 kişi yakalandı Hava fena patlayacak! 1 ilde turuncu, 8 ilde sarı alarm verildi Hava fena patlayacak! 1 ilde turuncu, 8 ilde sarı alarm verildi