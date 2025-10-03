Kartal’da Bilim ve Teknolojinin Kalbi Makina Hangar’da Atıyor

Kartal Belediyesi’nin, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliğiyle hayata geçirdiği Makina Hangar Bilim ve Teknoloji Merkezi, açıldığı günden bu yana Kartallı çocuk ve gençleri bilimle, mühendislikle ve teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor. Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde hayata geçirilen merkez, kısa sürede ilçenin bilim üssü haline geldi.

2024 – 2025 eğitim döneminde 11.938 kişi, Makina Hangar’da düzenlenen atölye, etkinlik ve şenliklere katıldı. Çocuklar ve gençler, hem bilimsel deneylerle hem de teknoloji tabanlı projelerle geleceğin dünyasına hazırlık yapma fırsatı buldu.

Bilim ve keşif dolu bir yıl

Merkezde düzenlenen bilim ve mühendislik koridorunda 4.550 öğrenci çarklar, robotlar, ışık ve enerji deneyleriyle bilimin heyecanını yaşadı. 500 öğrenci LEGO, 3D printer, robotik kodlama ve Raspberry Pi gibi uygulamalarla tanışarak kendi projelerini geliştirdi. Ara tatillerde açılan atölyelerde ise 830 öğrenci, “Hayal et, tasarla, üret” mottosuyla hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Yaz tatili boyunca gerçekleştirilen bilim kampına katılan 248 öğrenci, LEGO’dan Raspberry Pi’ye uzanan yaratıcı çalışmalarla teknoloji dolu bir serüvene adım attı. Ayrıca, 240 kişi VR gözlüklerle sanal dünyayı deneyimledi, geleceğin teknolojilerine ilk adımlarını attı.

Kartal’da bilimin bayramı da coşkuyla kutlandı. 3.000 kişinin katıldığı bilim şenliğinde, çocuklar, aileler ve bilim meraklıları bir araya geldi. 2.500 kişi de çevre ve kariyer etkinliklerinde buluşarak hem doğayı korumanın hem de geleceği inşa etmenin yollarını tartıştı.

Başkan Gökhan Yüksel: “Çocuklarımızın hayallerini büyütüyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Makina Hangar’ın kısa sürede elde ettiği başarının, ilçenin gençlerine duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana en büyük hedeflerimizden biri, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlamak oldu. Çünkü biliyoruz ki, yarının dünyasında ayakta kalmanın yolu bilimden, teknolojiden ve üretimden geçiyor. Makina Hangar’ı bu amaçla hayata geçirdik. Burada bir araya gelen her bir öğrencimiz hem bilimin ışığını görüyor hem de kendi potansiyelini keşfediyor. Geleceğin mühendislerini, bilim insanlarını ve girişimcilerini Kartal’da yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Kartal’ı sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin bilim ve teknoloji merkezlerinden biri haline getirmeye kararlıyız.”