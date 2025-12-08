  1. Anasayfa
Kartal'da briç heyecanı: 14. Atatürk'ü Anma Briç Turnuvası sporcuları bir araya getirdi

Kartal'da briç heyecanı: 14. Atatürk’ü Anma Briç Turnuvası sporcuları bir araya getirdi
Kartal Belediyesi ve Türkiye Briç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 14’üncü Atatürk’ü Anma Briç Turnuvası, bu yıl 330 sporcu ile büyük ilgi gördü.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen 165 çiftin mücadele ettiği turnuva, centilmenlik ve rekabet dolu karşılaşmalara sahne oldu. Genel klasman ve özel kategorilerde dereceye giren sporcular altın, kupa ve madalyalarla ödüllendirildi.

Organizasyona Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Aluç, Kartal Briç Spor Kulübü Başkanı İsmet Polatkan, Kartal Belediyesi birim müdürleri ve sporseverler katıldı.

Briç sporunun önemli isimlerini bir araya getiren turnuva, gün boyu dostluk ve spor ruhunu yaşattı. Karşılaşmalar hakemler; Suat Öztürk, Güray Selim ve Ünsal Alp’in yönetiminde gerçekleşti.

Kartal Briç Spor Kulübü Başkanı İsmet Polatkan, Atatürk’ün spora verdiği önemi vurgulayıp, Kartal Belediyesi’nin yaklaşık 16 yıldır zihin sporlarına öncülük ettiğini belirtti. Polatkan, organizasyona destek veren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel başta olmak üzere tüm Kartal Belediyesi ailesine ve Türkiye Briç Federasyonu’na teşekkür ederken, emeği geçen hakemlere ve katılımcılara da şükranlarını sundu.

Turnuvaya ilişkin konuşma yapan Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediyesi olarak tüm sportif branşlara ve disiplinlere destek verdiklerini belirterek, satranç ve briç gibi zihinsel gelişimi önceleyen sporların kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Uçar, 14 yıldır ev sahipliği yapılan Atatürk’ü Anma Briç Turnuvası’nın uzun yıllar devam etmesini temenni ettiklerini ifade ederek tüm sporculara başarılar diledi.

Turnuvanın en prestijli mücadelesi olan Genel Klasmanda Mehmet Ali Toprak – İlhan Numanoğlu çifti birinciliğe yükselerek birincilik ödülü ve kupa kazandı. İkinciliği Sinan Tatlıcıoğlu – Kudret Metin, üçüncülüğü ise Resul Geçkin – Volkan Denizci elde etti. Dereceye giren sporcular, belirlenen ödül ve kupaların sahibi oldu.

Özel Kategorilerde ise Karışık Kategori birinciliğini Pınar Ergin – Sabri Burak Erol, Gençler birinciliğini Serdal Bora – Ahmet Furkan Tozcu, Senyör birinciliğini Sedat Konurca – Mehmet Cengiz Babalık ve Kadınlar birinciliğini Ojeni Türüsel – Ayşe Kutlay aldı. Bu kategorilerin sporcuları da madalya ile ödüllendirildi.

Ödül töreninde dereceye giren tüm sporculara ödüllerin yanı sıra; kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Büyük bir ilgiyle takip edilen organizasyon, sporcuların mutluluğu ve alkışlar eşliğinde sona erdi.

