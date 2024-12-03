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Kartal’da budama hizmeti ve ağaçların sağlığı, eğitimli işçilere emanet

Kartal’da budama hizmeti ve ağaçların sağlığı, eğitimli işçilere emanet
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İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri olan Kartal’da, kış mevsiminin başlamasıyla hız kazanan budama ve ağaç bakım faaliyetleri için oldukça anlamlı eğitim çalışması yapıldı. Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1 günlük eğitime katılan budama ve ağaç bakımı personeli, pek çok yeni bilgiyi uygulamalı olarak öğrendi.

Kartal’da yeşil alanların korunması ve büyütülmesi konusunda çalışmalarını bilimsel yöntemlerle sürdürmek isteyen Kartal Belediyesi, ilçedeki ağaçların sağlıklı budanması için takvimin başlamasının hemen öncesinde, oldukça geniş bir eğitim faaliyeti düzenledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü saha ekiplerinin katıldığı eğitimi, alanında uzman olan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi öğretim üyesi Dr. M. Osman Engür verdi.

Engür, başta iş güvenliği ve alınması gereken önlemlerden başlayarak pek çok farklı konu ile alakalı personeli bilgilendirdi. Budama mevsimi, türleri, miktarı, kesim teknikleri, ağaç türleri, ağaçların bilimsel özellikleri, teknik malzemeler ve makine bakımları gibi onlarca farklı detayı gün boyunca tek tek anlatan Dr. Engür, pratik uygulamada ise uyulması gereken kuralları gösterdi.

Eğitimin ardından pratik uygulamada da kendi saha deneyimleri ile öğrendiklerini karşılaştıran işçiler, hem kış boyunca binlerce ağacı budayarak yaya ve araç trafiği için tehlikeleri bertaraf edecek, hem de Kartal’da ağaç sağlığını iyileştirmeye yardımcı olacaklar.

Yıl boyunca 4 binden fazla ağaç budanıyor

Personelin de kendi saha deneyimlerini paylaşarak interaktif katıldığı eğitim, gün boyunca devam etti.

Öğrendikleri teorik bilgileri Örnek olarak bir ağacı budayarak test eden personele, eğitim sonunda sertifikaları verildi.

Vatandaşların ilettiği taleplerin yanı sıra yıllık hazırlanan plan kapsamında Kartal’ın 20 mahallesindeki farklı cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen budama hizmeti ile yıl boyunca 4 binden fazla ağaç budanıyor.

Ağaçların uyanmaya başladığı 30 Mart’a kadar devam eden budama hizmeti kapsamında ağaçların fazla büyüyen, tellere ve binalara değen kollarının yanı sıra; ölü dalları da budanıyor.

Ağaçların özellikle lodos gibi fırtınalı havalarda da tehlike oluşturan dallarından arındırıldığı budama çalışması sırasında ekipler, organize bir şekilde çalışıyor.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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