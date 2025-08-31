Kartal’da büyük zaferin 103. yılında muhteşem kutlama

Kartal Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünde, binlerce vatandaşın katıldığı görkemli bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. Fener alayıyla Kartal’ın caddeleri kırmızı-beyaza bürünürken, uluslararası halk oyunları festivali ve konserlerle bayram coşkusu doruğa ulaştı.

30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 103. yıl kutlamaları, akşam saatlerinde düzenlenen fener alayıyla başladı. Yüzlerce kişinin ellerinde bayraklar ve meşalelerle yürüdüğü kortej, Kartallı Kazım Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na marşlar eşliğinde ilerledi.



Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel; eşi Sibel Doğan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar, çok sayıda STK temsilcisi ve Kartallı vatandaşla birlikte yürüdü. Başkan Yüksel, kortej güzergâhı boyunca evlerinin balkonlarından alkışlar eşliğinde marşlara eşlik eden vatandaşları selamladı.

Sevilen sanatçı Taner Özsoy dinleyenleri büyüledi

Fener alayının ardından Kartal Meydanı’nda sahne alan sanatçı Taner Özsoy, seslendirdiği türkülerle Kartallılara unutulmaz anlar yaşattı. Alanı dolduran binlerce kalabalık, sanatçıya hep bir ağızdan eşlik ederek zafer coşkusunu paylaştı. Programın sonunda Başkan Gökhan Yüksel, sanatçı Taner Özsoy’a teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.

Dünya dansları Kartal Meydanı’nda

30 Ağustos kutlamaları, 4. Uluslararası Halk Oyunları Festivali ile devam etti. Slovakya’dan Folklore Ensemble Gymnik, Gürcistan’dan Lashqari Dans Topluluğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Gazimağusa Halk Dansları Derneği ve Türkiye’den BK’art Dance Studio ile İstanbul Dans Spor Kulübü, sahnede sergiledikleri performansların yanı sıra; renkli kostümleri, enerjik koreografileri ve farklı kültürlere ait ezgileri ile Kartal Meydanı’nı adeta kültürlerin buluşma noktası haline getirdi.

"Cumhuriyet yolculuğunda en büyük zafer"

Kutlamada konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde kritik bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:



"30 Ağustos, Zafer Bayramımız kutlu olsun! Ne duygusal bir parça; "Bir Başkadır Benim Memleketim." Yunus’una, Emrah’ına, ararsan bak Mevlânâ’ya… Anadolu irfanıyla yoğrulmuş, kanla ve gözyaşıyla kurulmuş bir Cumhuriyet. O Cumhuriyet yolculuğundaki en önemli virajlardan biri de 30 Ağustos’tur. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı, millet olarak minnetimizi bir kez daha ifade ediyoruz.



Bu sahnede halk oyunlarını izledik. Yaşı benden daha büyük olanların daha iyi hatırlayacağı gibi, 70’li ve 80’li yıllarda halk oyunları denince akla Kartal, gelirdi. Biz de geçmişten aldığımız bu mirası, dönemimizde uluslararası bir boyuta taşıdık ve bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. 8 ülkeden 500 sanatçıyı Kartal’ımızda ağırlıyoruz. Festivalimiz;, 1 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edecek. Tüm komşularımızı bekliyoruz.



Son olarak söylemek gerekirse Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emanet ettiği Cumhuriyet, milletimizin dayanışması ve inancı ile kuruldu. Bizlere düşen görev, aynı inançla çalışmak, üretmek ve geleceği hep birlikte daha güzel inşa etmektir. Kartal’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı hem yurttaşlarımızla hem de farklı ülkelerden gelen misafirlerimizle kutlamaktan gurur duyuyoruz.”