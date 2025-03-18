Kartal’da Çanakkale şehitleri anıldı

Kartal’da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla Kartal Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Garnizon Komutanlığı Deniz Teknik Komutanı personel Albay İsmet Deliktaş, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Kartal’da bulunan siyasi parti yöneticileri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunularak başlayan tören, bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

Meydandaki törenin ardından Kartal İlçe Kaymakamlığı tarafından Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde Çanakkale Zaferinin 110. Yıl dönümü dolaysıyla bir tören düzenlendi.

Buradaki törene de Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra protokol ve vatandaşlar katıldı.

Anma programının ardından Kartal Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Kurfalı Mezarlığı’nda tören düzenlendi ve Kuran-ı Kerim okundu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de buradaki ziyarette şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehit ailelerinin de katıldığı ve dualarla biten törenin ardından Kartal Karlıktepe Mahallesi’nde bulunan Erenler Camii’nde Çanakkale ve Milli Mücadelede hayatını vatan için feda eden şehitlerin ruhu için mevlit okundu.