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  4. Kartal’da Çiçeği Burnunda Çiftlerin ‘02.02.2022’ Heyecanı

Kartal’da Çiçeği Burnunda Çiftlerin ‘02.02.2022’ Heyecanı

Kartal’da Çiçeği Burnunda Çiftlerin ‘02.02.2022’ Heyecanı

Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen Kartallı çiftler, hayatlarının en özel ve en mutlu gününü ölümsüzleştirmek için 02.02.2022’de evlenmek üzere, aylar öncesinden Kartal Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne başvuruda bulunarak nikâh tarihlerini belirledi. Nikâh tarihlerinin anlamlı ve kolay hatırlanır olmasını isteyen çiçeği burnunda çiftler, nikâh kıymak için randevu aldıkları Kartal Belediyesi Bülent Ecevit Nikâh Sarayı’na adeta akın etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yeni evlenen çiftlere mutluluk dileyerek; “Bugün dünya evine girecek olan komşularımız için çok özel bir gün. Kartal Belediyesi olarak yeni evlenen çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Tıpkı evlendikleri bu özel tarih gibi evliliklerinin de özel olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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