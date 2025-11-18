Kartal’da Çocuk Hakları Günü’nde Anlamlı Etkinlik

Kartal Belediyesi kreşlerinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında İstanbul Barosu tarafından çocuklara yönelik anlamlı bir eğitim etkinliği gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi’ne bağlı 14 kreşte gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına katılan avukatlar; çocuk hakları ile ilgili önemli bilgiler verdi.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü iş birliği ile 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için önemli ve anlamlı bir eğitim çalışması yapıldı. Kartal Belediyesi’ne bağlı 14 kreşte, 5 ve 6 yaş gruplarındaki çocuklara yönelik oyun temelli ve etkileşimli çocuk hakları eğitimleri düzenlendi. Eğitimlerde çocuklar; ‘Hak’ kavramını tanıyarak kendi ihtiyaç ve istekleri üzerine düşünme fırsatı buldu. Bedensel söz hakkı, mahremiyet ve güvenli iletişim gibi konularda farkındalık kazanan öğrenciler, ihtiyaçlarının birer hakka dönüşebileceğini ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin varlığını öğrenme şansı elde etti.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin temel amacının; çocukların haklarını tanımasını ve gerektiğinde güvenle başvurabilecekleri yolları bilerek kendilerini ifade edebilmelerini destekledikleri ifade edildi. Bu doğrultuda yürütülen eğitimlerin, avukatların sahada çocuklarla birebir temas kurarak güçlendirici bir rol üstlenmesine imkân tanıdığı ve çocuklarda hak bilincinin gelişmesine büyük katkı sunduğu vurgulandı.

Kartal Belediyesi ait 14 kreşte Av. Betül Özyıldırım Ünlü, Av. Esen Erolus, Av. Tuba Özel, Av. Yusuf Bizot Şirin, Av. Mehtap Yurtluk, Av. Nurdan Altınok Yürük, Av. Neşe Yoğunali, Av. Serhat Ünver ve Av. Sıla Çamur, çocuklara hakları konusunda bilgi verdi.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından hazırlanan ve verilen eğitim ile ilgili; “Hak bilinciyle büyüyen çocuklar başkalarının haklarına saygı duyarak, empati geliştiriyor ve farklılıkları anlamayı öğreniyor. Bu yaklaşım ile zorbalığın azalması ve güvenli, destekleyici ilişkilerin artması üzerinde güçlü bir etkiye sahip olunabiliyor. Kreşlerde ve okullarda verilen çocuk hakları eğitimleri; çocukların haklarını tanımalarını ve gündelik yaşamın bir parçası haline getirmelerini sağlıyor. Eğitimler; çocukların kendilerini ifade etme becerilerini güçlendirirken; ihtiyaçlarını dile getirmelerine, karşılaşabilecekleri ihlaller karşısında başvurabilecekleri mekanizmaları öğrenmelerine katkı sunuyor.” açıklaması yapıldı.

Kreşlerde gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına katılan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç, avukatlara teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Kreşli öğrencilere de ailelerine götürmek üzere haklarının yazılı olduğu kitapçığı hediye etti.