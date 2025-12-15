  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal’da çocuklar için yeni yıl kutlamaları başladı

Kartal’da çocuklar için yeni yıl kutlamaları başladı

Kartal’da çocuklar için yeni yıl kutlamaları başladı
Güncelleme:

Kartal Belediyesi, 2025 yılının bitimine yakın çocukları unutmadı. Kartal Belediyesi, tarafından çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilen tiyatro gösterimleri ve yeni yıl kutlamaları başladı.

Kartal Belediyesi, 2026 yılına sayılı günler kala çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Kartal Belediyesi’ne bağlı kültür merkezlerinde başlayan kutlamalar kapsamında; Yakacık Kültür Merkezi’nde önce çocuklar için ‘Şeker Dükkanı’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Çocukların ve ailelerinin ilgiyle izlediği oyunun ardından bu kez yeni yıl kutlamaları başladı. Sevimli çizgi film karakterlerinin de yer aldığı kutlamalarda çocuklar halat çekme, çuval yarışı gibi yarışmalara da katıldı. Oldukça eğlenceli geçen kutlamalarda gönüllerince dans edip oynayan çocuklar için yüz boyama ve balon atölyesi etkinlikleri de gerçekleştirildi. Çocuklara daha sonra yılbaşı şapka, gözlük ve baston şeker de ikram edildi.

text-ad
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara'da vinç dehşeti! Önüne gelene çarptı, ortalık savaş alanına döndü Ankara'da vinç dehşeti! Önüne gelene çarptı, ortalık savaş alanına döndü Sibirya soğukları hayatı felç etti! Termometreler eksi 15'i gösterdi Sibirya soğukları hayatı felç etti! Termometreler eksi 15'i gösterdi Hatay Antakya'da korkutan deprem! Panikle sokağa fırladılar Hatay Antakya'da korkutan deprem! Panikle sokağa fırladılar 37 yaşında hayatını kaybeden Gülşah Durbay'ın son sözleri yürekleri dağladı 37 yaşında hayatını kaybeden Gülşah Durbay'ın son sözleri yürekleri dağladı Manisa, ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay'ı gözyaşlarıyla uğurladı Manisa, ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay'ı gözyaşlarıyla uğurladı Hong Kong'da Türk rüzgarı: Son şampiyonu devirip kemeri aldı Hong Kong'da Türk rüzgarı: Son şampiyonu devirip kemeri aldı Bahis soruşturmasına adı karışan Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı Bahis soruşturmasına adı karışan Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı Ebru Gündeş yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirtti Ebru Gündeş yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirtti İstanbul'da sitede başlayan kavga sokağa taştı; ortalık fena karıştı! İstanbul'da sitede başlayan kavga sokağa taştı; ortalık fena karıştı! Asena Keskinci'nin cesur sahneleriyle olay yaratan dizisi için harekete geçildi Asena Keskinci'nin cesur sahneleriyle olay yaratan dizisi için harekete geçildi
Türkiye'nin dev market zinciri CarrefourSA satılıyor mu? Türkiye'nin dev market zinciri CarrefourSA satılıyor mu? Kırmızı ette kriz büyüyor: Fiyatlardaki artış durdurulamıyor! Kırmızı ette kriz büyüyor: Fiyatlardaki artış durdurulamıyor! Trabzonspor'dan Beşiktaş'a çok sert tepki: ''Herkes haddini bilsin'' Trabzonspor'dan Beşiktaş'a çok sert tepki: ''Herkes haddini bilsin'' Plajda katliam yapan saldırganlar baba-oğul çıktı! Can kaybı yükseliyor Plajda katliam yapan saldırganlar baba-oğul çıktı! Can kaybı yükseliyor Ortaokulda skandal görüntü: Öğrenciye müdür şiddeti kamerada! Ortaokulda skandal görüntü: Öğrenciye müdür şiddeti kamerada! Piyasada 50 dolar krizi! Bankalar ve döviz bürolarının neden kabul etmediği belli oldu Piyasada 50 dolar krizi! Bankalar ve döviz bürolarının neden kabul etmediği belli oldu Önce kar vuracak ardından güneş yüzünü gösterecek! Önce kar vuracak ardından güneş yüzünü gösterecek! İstanbul Valiliği'nden milli piyango kararı! Genelgeyle yasaklandı İstanbul Valiliği'nden milli piyango kararı! Genelgeyle yasaklandı Dünyanın en sağlıklısı Antalya'da üretiliyor: Litresi 1500 TL! Dünyanın en sağlıklısı Antalya'da üretiliyor: Litresi 1500 TL! Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testinin sonucu açıklandı Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testinin sonucu açıklandı