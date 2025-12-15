Kartal’da çocuklar için yeni yıl kutlamaları başladı

Kartal Belediyesi, 2025 yılının bitimine yakın çocukları unutmadı. Kartal Belediyesi, tarafından çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilen tiyatro gösterimleri ve yeni yıl kutlamaları başladı.

Kartal Belediyesi, 2026 yılına sayılı günler kala çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Kartal Belediyesi’ne bağlı kültür merkezlerinde başlayan kutlamalar kapsamında; Yakacık Kültür Merkezi’nde önce çocuklar için ‘Şeker Dükkanı’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Çocukların ve ailelerinin ilgiyle izlediği oyunun ardından bu kez yeni yıl kutlamaları başladı. Sevimli çizgi film karakterlerinin de yer aldığı kutlamalarda çocuklar halat çekme, çuval yarışı gibi yarışmalara da katıldı. Oldukça eğlenceli geçen kutlamalarda gönüllerince dans edip oynayan çocuklar için yüz boyama ve balon atölyesi etkinlikleri de gerçekleştirildi. Çocuklara daha sonra yılbaşı şapka, gözlük ve baston şeker de ikram edildi.