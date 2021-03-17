Kartal’da Covid-19 denetimleri devam ediyor

İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge doğrultusunda Kartal’ın 20 mahallesinde denetimler devam ediyor.

Belirlenen programa göre çalışmaların yoğunlaştığı kentte Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar, Cengiz Türkmen ve ilgili kurumların yetkililerinden oluşan heyet bu kez de Üsküdar Caddesi üzerindeki işyerlerini ve toplu taşıma araçlarını denetledi.

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekibin de yer aldığı denetimlerde Kaymakam Demir, cadde üzerinde bulunan kafe, restoran, pastane, fırın, manav, market gibi işletmeleri tek tek ziyaret ederek tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti, işletme sahibi ve müşterilere uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verdi. İş yerlerinde tek kullanımlık ürünlerin kullanmasını ve girişlerde mutlaka HES (Hayat Eve Sığar Kodu) kontrolünün yapılmasını isteyen Demir, denetimlerin ve alınan tedbirlerin halk sağlığının korunması için ve İstanbul’un kırmızı kategoriye girmemesi için yapıldığını söyledi.

Daha sonra toplu taşıma araçlarına yönelik bir denetim gerçekleştiren heyet, araçların içini detaylı kontrollerden geçirdi ve araçlardaki dezenfektan, maske tedariği ile alınması gereken diğer önlemleri denetledi. Durdurulan minibüslere binerek yolculara seslenen Kaymakam Abdullah Demir, fazla yolcu alan araçların bildirilmesini istedi ve mesafe kuralına uymayan araçların tespit edilerek idari ceza tutanağının tutulacağını bildirdi.