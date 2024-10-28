Kartal'da Cumhuriyet Bayramı'na özel satranç turnuvası heyecanı yaşandı

Kartal Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıl dönümüne özel Makine Hangar Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nde, Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası düzenledi.

Kartal Belediyesi Satranç Akademisi, Makina Hangar, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği ve Türkiye Satranç Federasyonu Kartal İlçe Temsilciliği iş birliğinde Makina Hangar’da düzenlenen turnuvada hamleler yarıştı.

Kartal Belediyesi olarak satranç sporunu desteklemeye devam edeceğiz

Geniş katılımlı gerçekleşen turnuvanın açılış hamlesini Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Kartallı gazeteci Selim Akdoğan yaparken, etkinlik iki gün boyunca süren kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına turnuvanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Adem Uçar, şunları kaydetti;

“Bu özel günde bu kadar kalabalık bir katılım görmek bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımıza ve gençlerimize, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şerefine düzenlemiş olduğumuz satranç turnuvamıza katılım gösterdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Kartal Belediyesi olarak çocuklarımızın gelişiminde çok önemli bir yeri olan satranç sporunu desteklemeye devam edeceğiz. Sizlere Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in başarı dileklerini ileterek açılışı gerçekleştiriyorum.” ifadelerini kullandı.

Sporculara Ödülleri Takdim Edildi

Toplam 300 satranç sporcusunun 8 yaş ve altı, 9-10 yaş, 11-16 yaş, 16 yaş ve üstü olmak üzere 4 kategoride mücadele ettiği turnuvada sporcular, Cumhuriyet coşkusunu ve satranç sevgisini bir arada yaşama imkânı buldu. Turnuvanın sonunda kazanan sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Çekişmeli geçen turnuvanın son gününde 9-10 yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara; Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürü Serkan Taş, 8 yaş ve altı kategorisinde dereceye giren sporculara Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Ali Aluç, 9-10 yaş kategorisinde dereceye giren sporculara Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İnan Ülgen, 11-16 yaş kategorisinde dereceye giren sporculara ise Turnuva Baş Hakemi kupa ve hediye çeklerini takdim etti.

‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Turnuvası’nda dereceye giren sporcular şöyle;

8 yaş altı kategorisi

1. Aren Uçar

2. Emir Pars Demiroğlu

3. Aziz Ediz Zorlu

9-10 yaş kategorisi

1. Ela Zeynep Doğan

2. Kerem Alp Bilgin

3. Koray Kavaklıoğlu

11-16 yaş kategorisi

1. Mehmet Deniz Marangoz

2. Ayaz Toğay

3. Edval Ülgen

16 yaş ve üstü kategorisi

1. Emre Demirbaş

2. Mehmet Emre İlkimen

3. Muratcan Bingül