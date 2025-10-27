Kartal'da Cumhuriyet coşkusu satranç tahtasında buluştu

Kartal Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Cumhuriyetin değerlerini zekâ ve stratejiyle buluşturan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası”, Makina Hangar’da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Minik hamlelerle büyük heyecan

8 ila 14 yaş arasındaki sporcuların katıldığı turnuva, dört ayrı kategoride iki gün boyunca süren zorlu karşılaşmalara sahne oldu. Kartal’ın farklı mahallelerinden gelen yüzlerce minik ve genç satranç tutkunu, hem Cumhuriyet coşkusunu yaşadı hem de hamleleriyle hünerlerini gösterdi. Veliler ise tribünlerden çocuklarını destekleyerek bu heyecana ortak oldu.

Başkan Gökhan Yüksel: “Cumhuriyet ruhunu gelecek nesiller taşıyacak”

Turnuva öncesi sporcularla bir araya gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gençlerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu:

“Cumhuriyetimizin temelinde akıl, emek ve azim vardır. Satranç da bu değerlere en çok yakışan sporlardan biri. Sizler, strateji kuran, düşünen ve sabırla ilerleyen bir nesli temsil ediyorsunuz. Kartal Belediyesi olarak, çocuklarımızın sporun her dalında gelişebilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin coşkusunu bu turnuvada görmek hepimize umut veriyor. Başarılarınızın devamını diliyorum, hepinizle gurur duyuyorum.”

Ödüller sahiplerini buldu

Turnuvanın sonunda dereceye giren sporcular kupa ve nakdi ödüllerle onurlandırıldı. Katılımcılara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına madalya ve ödüllerini Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Serkan Taş takdim ederken, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri Hamza Keleş ve Ekrem Aksan da törene katılarak başarılı sporcuları tebrik etti.

Kartal’da düzenlenen bu özel turnuva, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu sporun birleştirici gücüyle buluşturarak unutulmaz anlara sahne oldu.

Katılımcılar, hem rekabetin hem de dayanışmanın örneğini sergileyerek Cumhuriyet ruhunu bir kez daha yaşattı.