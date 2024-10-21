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Kartal’da Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası heyecanı başlıyor

Kartal’da Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası heyecanı başlıyor
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Kartal Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıl dönümüne özel Kartal Belediyesi Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası düzenliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında; Kartal Belediyesi Satranç Akademisi, Makina Hangar, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği ve Türkiye Satranç Federasyonu Kartal İlçe Temsilciliği iş birliğinde düzenlenecek olan “Kartal Belediyesi Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası”, 26-27 Ekim saat 10.00’da Kartal Bilim ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar’da gerçekleşecek.

08 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 16 yaş ve altı ile açık kategori olmak üzere sporcular 4 farklı kategoride yarışacak. 6 tur, 35 dakika+30 saniye düşünme süresinde İsviçre sistemi ile düzenlenecek olan turnuvanın sonunda, dereceye girecek sporcular Kartal Belediyesi tarafından ödüllendirilecek.

Sporcuların 21 Ekim 2024 tarihinde kayıt yaptırabileceği turnuvada başvurular, 24 Ekim’de son bulacak.

Toplamda 64 sporcuyla sınırlı olan turnuva kontenjanı için kayıtlar http://istanbul.tsf.org.tr/ turnuva-kayit-sistemi/kartal- belediyesi-29-ekim2024 linki üzerinden online kayıt yöntemiyle yapılacak.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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