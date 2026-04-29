  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal’da Dayanışma ve Emek Rüzgârı: Kadın Emeği Kermesi Kapılarını Açtı

Güncelleme:

Kartal Belediyesi ve Kartal Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "5. Geleneksel Kartal Gönüllüleri Platformu Kermesi", kapılarını ziyaretçilere açtı. Kadın emeğini üretime, üretimi ise eğitime dönüştüren anlamlı organizasyon, bugün saat 17.00’ye kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kermes, 28 Nisan Salı günü Organik Pazar Etkinlik Çadırı’nda düzenlenen törenle başladı. “Kadın ve Ailelerimizin Geleceğine Gönüllüyüz” sloganıyla hayata geçirilen etkinlik, Kartal’ın üretim gücünü ve yardımlaşma kültürünü bir kez daha aynı çatı altında buluşturdu. Etkinlikte Kartal Gönüllüleri Platformu üyeleri hazır ürünlerle yer alırken Kartal Belediyesi tarafından hazırlanan atölyeler de katılımcıların ilgi odağı oldu.

Atölye çalışmaları göz doldurdu

Kermeste, Kartal Belediyesi’nin kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını artırmak amacıyla başlattığı “Malzemeni Al Gel” atölyeleri büyük ilgi gördü. Örgü, punch, nakış ve tel kırma gibi alanlarda üretim yapan kadınlar, hem el emeği göz nuru ürünlerini sergileme hem de üretim süreçlerini katılımcılarla paylaşma imkânı buldu.

Standları tek tek gezen ziyaretçiler, atölyelerde hazırlanan özgün çalışmaları yakından inceleyerek dayanışmaya ortak oldu.

Elde edilen gelir eğitime can suyu olacak

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan’ın da Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına katılarak kadın üreticilere destek verdiği kermesin en anlamlı yönü ise sosyal sorumluluk boyutu oldu.

Kermes kapsamında satışı yapılan el emeği tasarımlar, ikinci el ürünler ve çeşitli hazır eşyalardan elde edilen tüm gelir; öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılacak.

Bugün son gün!

Dün başlayan ve Kartallı komşuların yoğun ilgi gösterdiği kermes, bugün (29 Nisan Çarşamba) son gününde. Kadın emeğine destek vermek ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak isteyen tüm vatandaşlar, saat 17.00’ye kadar Organik Pazar Etkinlik Çadırı’ndaki bu anlamlı buluşmayı ziyaret edebilecek.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
