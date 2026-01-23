Kartal'da demokrasi ve aydınlanma için 15. kez koşulacak

Kartal Belediyesi, araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun anısını yaşatmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği Uğur Mumcu’yu Anma Yol Koşusu’nun bu yıl 15’incisini gerçekleştiriyor. “Spora Adım At, Kartal’a Hareket Kat” sloganıyla düzenlenecek olan organizasyona, Türkiye’nin dört bir yanından 1500’ün üzerinde sporcu katılacak.

24 Ocak 1993’te Ankara’daki evinin önünde düzenlenen hain saldırı sonucu yaşamını yitiren araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu’nun, demokrasi, hukuk ve aydınlanma mücadelesini unutturmamak amacıyla hayata geçirilen Uğur Mumcu Yol Koşusu, bu yıl da Kartal sokaklarında güçlü bir anma duygusuyla gerçekleştirilecek.

25 Ocak 2026 Pazar günü Kartal Meydanı’nda düzenlenecek koşu, saat 10.30’da start alacak. Yarış öncesinde sporcular için 08.00 – 09.30 saatleri arasında kit dağıtımı yapılacak. Lisanslı ve amatör sporcuların katılımına açık olan organizasyonda, katılımcılar 10 kilometrelik parkurda Uğur Mumcu’nun anısı için koşacak.

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve sporun birleştirici gücünü toplumsal hafıza ile buluşturmayı hedefleyen organizasyon, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Team Kronos iş birliğiyle düzenlenecek.

Başkan Gökhan Yüksel’den davet

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallı komşularını davet ettiği yol koşusuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Uğur Mumcu, kalemiyle gerçeğin peşinden giden, karanlığa karşı aydınlığı savunan bir gazeteciydi. Onu yalnızca anmak değil, temsil ettiği değerleri yaşatmak da hepimizin sorumluluğu. Bu nedenle Uğur Mumcu’yu Anma Yol Koşusu’nu her yıl kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüm sporseverleri, 24 Ocak’ta yitirdiğimiz bu büyük aydını anmak ve dayanışmayı büyütmek için Kartal Meydanı’nda birlikte koşmaya davet ediyorum.”