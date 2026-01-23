  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal'da demokrasi ve aydınlanma için 15. kez koşulacak

Kartal'da demokrasi ve aydınlanma için 15. kez koşulacak

Kartal'da demokrasi ve aydınlanma için 15. kez koşulacak
Güncelleme:

Kartal Belediyesi, araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun anısını yaşatmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği Uğur Mumcu’yu Anma Yol Koşusu’nun bu yıl 15’incisini gerçekleştiriyor. “Spora Adım At, Kartal’a Hareket Kat” sloganıyla düzenlenecek olan organizasyona, Türkiye’nin dört bir yanından 1500’ün üzerinde sporcu katılacak.

24 Ocak 1993’te Ankara’daki evinin önünde düzenlenen hain saldırı sonucu yaşamını yitiren araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu’nun, demokrasi, hukuk ve aydınlanma mücadelesini unutturmamak amacıyla hayata geçirilen Uğur Mumcu Yol Koşusu, bu yıl da Kartal sokaklarında güçlü bir anma duygusuyla gerçekleştirilecek.

25 Ocak 2026 Pazar günü Kartal Meydanı’nda düzenlenecek koşu, saat 10.30’da start alacak. Yarış öncesinde sporcular için 08.00 – 09.30 saatleri arasında kit dağıtımı yapılacak. Lisanslı ve amatör sporcuların katılımına açık olan organizasyonda, katılımcılar 10 kilometrelik parkurda Uğur Mumcu’nun anısı için koşacak.

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve sporun birleştirici gücünü toplumsal hafıza ile buluşturmayı hedefleyen organizasyon, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Team Kronos iş birliğiyle düzenlenecek.

Başkan Gökhan Yüksel’den davet

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallı komşularını davet ettiği yol koşusuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Uğur Mumcu, kalemiyle gerçeğin peşinden giden, karanlığa karşı aydınlığı savunan bir gazeteciydi. Onu yalnızca anmak değil, temsil ettiği değerleri yaşatmak da hepimizin sorumluluğu. Bu nedenle Uğur Mumcu’yu Anma Yol Koşusu’nu her yıl kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüm sporseverleri, 24 Ocak’ta yitirdiğimiz bu büyük aydını anmak ve dayanışmayı büyütmek için Kartal Meydanı’nda birlikte koşmaya davet ediyorum.”

Bu Haberleri Kaçırma...

Fenomen Merve Taşkın ''gözaltı'' korkusuyla Türkiye'yi terk etti
Fenomen Merve Taşkın ''gözaltı'' korkusuyla Türkiye'yi terk etti
Trump ''vazgeçtim'' dedi, altın ve gümüş tepetaklak oldu
Trump ''vazgeçtim'' dedi, altın ve gümüş tepetaklak oldu
İstanbul'da polisleri bile şoke eden baskın: Ele geçirilenler değil bulunan düzenek olay oldu
İstanbul'da polisleri bile şoke eden baskın: Ele geçirilenler değil bulunan düzenek olay oldu
Uçan Yol'da korkunç kaza: Biri viyadükten aşağı uçtu, diğeri asılı kaldı!
Uçan Yol'da korkunç kaza: Biri viyadükten aşağı uçtu, diğeri asılı kaldı!
RTÜK'ün hedefindeki Jasmine dizisine bir ceza daha!
RTÜK'ün hedefindeki Jasmine dizisine bir ceza daha!
Mehmet Ali Erbil'in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın ''çocuk'' açıklaması olay oldu
Mehmet Ali Erbil'in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın ''çocuk'' açıklaması olay oldu
Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı!
Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı!
Galatasaray transferi bitirdi; yıldız isim İstanbul'da
Galatasaray transferi bitirdi; yıldız isim İstanbul'da
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Üç polisin şehit düştüğü ilimizin Emniyet Müdürü değişti Üç polisin şehit düştüğü ilimizin Emniyet Müdürü değişti Depremde çadır satışı soruşturmasında Türkiye'yi şoke eden karar! Depremde çadır satışı soruşturmasında Türkiye'yi şoke eden karar! Bir dijital ödeme kuruluşuna daha operasyon: Onlarca gözaltı var! Bir dijital ödeme kuruluşuna daha operasyon: Onlarca gözaltı var! Galatasaray transferi bitirdi; yıldız isim İstanbul'da Galatasaray transferi bitirdi; yıldız isim İstanbul'da Haldun Dormen'in vasiyeti son yolculuğunda yerine getirilecek Haldun Dormen'in vasiyeti son yolculuğunda yerine getirilecek Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı! Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı! Kumar masasında görüntülenen MHP'li isim görevden alındı Kumar masasında görüntülenen MHP'li isim görevden alındı Türkiye'yi terk etme kararı alan sosyal medyanın ünlü fenomenine çok ağır sözler! Türkiye'yi terk etme kararı alan sosyal medyanın ünlü fenomenine çok ağır sözler! Bacağından bıçaklanan genç öldü, yengesi cinayetten tutuklandı! Bacağından bıçaklanan genç öldü, yengesi cinayetten tutuklandı! İki çocuğun çığlıklarıyla ortaya çıktı... 14 yaşındaki kız çocuğu öldürüldü İki çocuğun çığlıklarıyla ortaya çıktı... 14 yaşındaki kız çocuğu öldürüldü
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde 2. mağlubiyetini aldı Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde 2. mağlubiyetini aldı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elendiği soru ''yok artık'' dedirtti! Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elendiği soru ''yok artık'' dedirtti! En beğenilen siyasi liderler anketinin sonuçları açıklandı En beğenilen siyasi liderler anketinin sonuçları açıklandı DEM Parti YPG'li terörist için eylem başlattı! DEM Parti YPG'li terörist için eylem başlattı! Hiçbir şikayeti yoktu ama tek bir test ile hayatının şokunu yaşadı Hiçbir şikayeti yoktu ama tek bir test ile hayatının şokunu yaşadı Alyansına kadar sattı... 16 yıllık birikimi bir anda buhar oldu! Alyansına kadar sattı... 16 yıllık birikimi bir anda buhar oldu! Mehmet Ali Erbil'in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın ''çocuk'' açıklaması olay oldu Mehmet Ali Erbil'in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın ''çocuk'' açıklaması olay oldu İstanbul'da polisleri bile şoke eden baskın: Ele geçirilenler değil bulunan düzenek olay oldu İstanbul'da polisleri bile şoke eden baskın: Ele geçirilenler değil bulunan düzenek olay oldu Bir yanda kar diğer yanda yağmur; yağışlar devam edecek... İşte hafta sonunun hava durumu tahminleri Bir yanda kar diğer yanda yağmur; yağışlar devam edecek... İşte hafta sonunun hava durumu tahminleri TBMM'de ''emeklinin ruhuba El Fatiha'' kavgası! TBMM'de ''emeklinin ruhuba El Fatiha'' kavgası!