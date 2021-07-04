Kartal’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 95. yıl dönümü Kartal’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kartal Belediyesi Dragos Su Sporları Merkezi’nde yapılan kutlamalar kapsamında denize çelenk bırakılarak, kürek ve kano yarışları yapıldı.

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı kutlamalara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Orhan Çekiç, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Covid 19 pandemisine yönelik alınan tedbirler eşliğinde düzenlenen etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Coşkulu kalabalığın seslendirdiği İstiklal Marşı’nın ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel günün anısına denize çelenk bıraktı. Meşaleler ve bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde büyük bir coşkuyla süren etkinlik, Motosikletli Arama Kurtarma Derneği’nin (MAKUD) dalış gösterisi ve sonrasında Başkan Yüksel’e Atatürk portresinin takdim edilmesiyle devam etti. Kano ve kürek takımlarının denizdeki kıyasıya yarışları ise izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Spor etkinliklerinin ardından yapılan törende Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Orhan Çekiç, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın tarihi önemine vurgu yaptı. Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven de yeni hizmete giren Kartal Belediyesi Su Sporları Merkezi için Başkan Gökhan Yüksel’e ve Kartal Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Su Sporları Merkezimiz Ülkemizin Örnek Tesislerinden Biri Olma Yolunda Aday”

Denizcilik ve Kabatoj Bayramı’nın ülke için önemine dikkat çeken Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “O zor günlerin zor şartlarını başarmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının sonuca ulaştırdığı ve Cumhuriyet’i kurduktan sonra da mücadeleyi bırakmayıp, denizlerdeki özgürlüğümüzü de kazandığı süreçten sonra bizler meseleye çok daha dokunaklı ve özenli bakmak zorundayız. Bir diğer taraftan da bu özgürlüğü kazanmışken, aynı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı gibi denizin güzel yönlerini de nesillerle buluşturmamız gerekiyor. Kano, kürek, yüzme ve triatlon olmak üzere birçok spor dalında hizmet verecek olan Su Sporları Merkezimiz başta Anadolu Yakası ve İstanbul olmak üzere ülkemizin örnek tesislerinden biri olma yolunda aday. Ben inanıyorum ki, bu kardeşlerimizin arasında da sporcu yetiştirme sürecinden sonra hem yetenekli sporcular kazanacağız, hem de bu branşlarda il ve ülke bazında olimpiyatlara kadar taşıyacağımız sporcuları yetiştirme yolunda adımlar atacağız.” dedi.

Yarışlara katılan tüm sporcuları tebrik eden Başkan Yüksel, derece giren sporculara da madalyalarını takdim etti.

Etkinlik boyunca Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ve Sivil Savunma Gönüllüleri’nden oluşan grup kurulan stantta katılımcılara ve sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara broşür dağıtarak, olası doğal afetler için uyarılarda bulundu.