Kartal’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kapsamında Mahalleler Denizde Yarıştı

Kartal Belediyesi’nin; 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 96. yılına özel hazırladığı kutlama programı kapsamında Dragos Su Sporları Merkezi, nefes kesen yarışlara ve renkli etkinliklere sahne oldu. Yüzlerce sporsever bayram coşkusunu; tekne gezisinden Dragon Bot Yarışları’na, fly- board gösterisinden kürek ve yüzme yarışlarına kadar birçok etkinliğin yer aldığı kutlamalarda doyasıya yaşadı.

Yüzlerce sporsever bayram coşkusunu; tekne gezisinden Dragon Bot Yarışları’na, fly- board gösterisinden kürek ve yüzme yarışlarına kadar birçok etkinliğin yer aldığı kutlamalarda doyasıya yaşadı.

1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında Milli Bayram ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Kartal, coşkulu kutlamaların merkezi oldu.

Kartal Belediyesi tarafından tam donanımlı bir su sporları tesisi haline getirilen Dragos Su Sporları Merkezi, bu yıl da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Dolu dolu bir kutlama programı hazırlayan Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği yarışlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından denize çelenk bırakıldı.

Vatandaşlar Deniz Havasının ve Eşsiz Adalar Manzarasının Tadını Çıkardı

İstanbul’un en güzel sahiline sahip ilçelerinden olan Kartal’da, ilk olarak Kartallı vatandaşlar için ücretsiz tekne gezisi etkinliği düzenlendi. Prens Adaları’nın etrafında güzel bir geziye katılan vatandaşlar, 4 saat boyunca deniz havasının ve eşsiz Adalar manzarasının tadını çıkardı. Yapılan deniz turunun ardından gezi teknesi, Kartal Belediyesi Dragos Su Sporları Merkezi’ni de denizden selamladı.

Kutlamalar kapsamında gerçekleştirilen yarışlar ise saat 15.00’dan sonra başladı. Kartal’ın mahallelerinin denizde yarıştığı ve artık geleneksel hale gelen ‘Mahalleler Yarışıyor Dragon Bot Yarışları’ nefes kesen yarışmaların ilki oldu.

Kıyasıya Mücadelenin Yaşandığı Bot Yarışlarının Startını Başkan Gökhan Yüksel Verdi

Dragos Su Sporları Merkezi’nde her mahalleden 16 kişilik bir takımın mücadele ettiği yarışmanın startını ise Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel verdi.

Büyük mücadelelere sahne olan yarışmada, şampiyonluğu göğüsleyen takım Uğur Mumcu Mahallesi takımı oldu. Mahalle muhtarlarının da katıldığı ve saliselerin bile önemli olduğu yarışmada ikinciliği Kordonboyu Mahallesi, üçüncülüğü Yakacık Çarşı, dördüncülüğü ise Yunus Mahallesi takımları kazandı.

Kartal’ın 20 mahallesinde mahalle muhtarlıkları tarafından oluşturulan takımların karşılaştığı yarışmalarda, her turda 5 tekne yarıştı. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Ekiplerinin denizde güvenliği sağladığı güzergâh boyunca yarışan mahalle takımlarının dereceleri kayıt altına alındı ve daha sonra en iyi dereceye sahip dört takım arasında final yarışı gerçekleştirildi.

Katılımcıların farklı renklerdeki formalarla katıldıkları yarışmada, her bir sporcunun da can yeleği giymesi sağlandı.

“Dragos Su Sporları Merkezi’ni Tam Da Böyle Etkinlikleri Düşünerek Hizmete Aldık”

Yarışların başlama işaretini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel verdi. Startın ardından iskelede basın mensuplarına konuşan Başkan Yüksel, Dragos Su Sporları Merkezi’ni tam da böyle etkinlikleri düşünerek hizmete aldıklarını söyledi.

Denizlerin önemine vurgu yapan Başkan Gökhan Yüksel sözlerine şöyle devam etti: “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın ruhunu da yakalamaya çalışıyoruz. Denizlerdeki özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın yıl dönümünde suda yapılabilecek birçok sporu, komşularımızla paylaşmaya çalışıyoruz. Komşularım 16 kişilik ekiple Dragon Bot Yarışına hazırlanıyor.

Kartal'ın 20 mahallesi var. 20 mahalle takımlarını kurdu. Hem komşularımız, hem de muhtarlarımız burada yarışıyorlar. Ardından bir kürek yarışı başlayacak. Kartal'daki gençlerimiz, çocuklarımız, komşularımız da sonra yüzme ve yelken yarışını gerçekleştirecek."

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; Şükranla, Minnetle Yâd Ediyoruz”

Su sporları ile ilgili birçok etkinliğin yapıldığını belirten Başkan Yüksel; "Denizlerden daha çok faydalanmak, su sporlarını yaygınlaştırmak, bu tarz sporlara katılımı artırmak amacıyla Kartal Belediyesi olarak imkân sağlamaya çalışıyoruz. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'ndaki kazanımları elde etmemizde başrol oynayan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla, minnetle yâd ediyoruz.“ dedi.

Dragon bot yarışları devam ederken bu kez de 16 yaş altı kızlar, erkekler ve büyükler olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlenen yüzme yarışları başladı. 1.5 km serbest yüzme yarışlarında dubalarla işaretlenen parkuru yüzerek tamamlayan sporculara, madalyalarının yanı sıra hediye de takdim edildi.

Kutlamalar Bahadır Sağlam Konseri ile Sona Erdi

Gün boyunca su sporlarının, yarışmaların ve çeşitli gösterilerin yapıldığı denizdeki bir diğer yarışma ise kürek takımları arasında oldu. Profesyonel sporculardan oluşan takımlar, kıyasıya bir mücadele sergiledi. Yarışmanın sonunda Altınboynuz Takımı şampiyonluğu göğüsledi.

Etkinlikler sırasında fly- board sporcusu ve Türkiye, Avrupa ve Balkanlar Şampiyonu Ali Komşusu da renkli bir gösteri gerçekleştirdi. Sporcunun gösterisini bir yandan büyük bir hayranlıkla izleyen vatandaşlar, bir yandan da akrobatik hareketleri fotoğraflamak için cep telefonlarına sarıldı. Deneyimli sporcu, açtığı bayrağı denizden gelerek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ulaştırdı.

Yarışmanın ödül töreninde ise Dragon Bot yarışlarını kazanan mahalle takımlarına kupa ve madalyaları takdim edildi. Oldukça kalabalık ve eğlenceli etkinliklere sahne olan Dragos Su sporları Merkezi’nde etkinlikler, sanatçı Bahadır Sağlam’ın konseri ile sona erdi.