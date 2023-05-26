Kartal’da, Deprem Seferberliği Ara Vermeden Devam Ediyor

Kartal’da, 95 bine yakın insanın riskli konutlarını dönüştüren Kartal Belediyesi, ilçede deprem riskine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ile birlikte, Petrol İş Mahallesi’ndeki riskli bir konutun dönüşümü için bir yıkım töreni daha gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi’nin depreme dayanıksız, ekonomik ömrünü tamamlamış binaların depremlerde can ve mal kaybına neden olmaması için uyguladığı çalışmalar çerçevesinde konutlar hızla dönüştürülmeye devam ediyor.

Kartal'da dönüşüm çalışmaları kapsamında bu kez Petrol İş Mahallesi Refah Sokak’taki Oya Apartmanı’nın yıkımı, düzenlenen tören ile gerçekleşti.

Yıkım törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile İBB ve Kartal Belediyesi’nden çok sayıda yönetici ve personel katıldı.

“Sorumluluğumuzun Farkındayız”

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin bugüne kadar ilçede 95 bine yakın insanı deprem riskinden kurtardığını ifade ederek; “Kartal’da deprem riskine karşı çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.

İBB ile beraber çalıştığımız konulardan biri de deprem riski. Deprem siyaset üstü bir konudur. Bunu çok ciddiye alıyoruz. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini gözden kaçıramayız. Kartal Belediyesi olarak sorumluluğumuzun farkındayız.” İfadelerini kullandı.

Törenin devamında, kepçeler tarafından riskli konutun dönüşümü için, temsili olarak ilk kepçe vuruldu.