Kartal'da ''Depreme Hazırlık Çalıştayı'' düzenlendi

Deprem dönüşüm çalışmaları sayesinde, 90 bine yakın insanın riskli konutlarının dönüşümünü gerçekleştiren Kartal Belediyesi, büyük İstanbul depremine karşı hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatıyla, Kartal'da deprem riskine yönelik çalışmaların hızlanması amacıyla, 'Depreme Hazırlık Çalıştayı' gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan Başkan Gökhan Yüksel, ilçede riskli yapıların bir an önce yıkım veya güçlendirme çalışmalarıyla depreme hazır hale getirileceğini belirtti.

Kartal Belediye Başkanlığı Meclis Salonu'nda gerçekleşen çalıştaya; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Bayram Ali Baştan, Kentsel Dönüşüm, Plan ve Proje, İmar ve Şehircilik, Yapı Kontrol, Emlak ve İstimlak, Sivil Savunma Uzmanlığı, Basın Yayın Müdürlüğü ile Strateji Müdürlüğü yöneticileri ve personeli katıldı.

2 gün süren çalıştayın ilk gününde, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve Türkiye'yi yasa boğan depremlerde görev alan Kartal Belediyesi personeli yaşadıklarını anlattı. Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgelerinde yaşadığı acı olaylar, salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İmar, Planlama ve Deprem Yönetmelikleri Hakkında Fikir Alışverişi

Çalıştayın ikinci gününde ise, ilgili müdürlükler yaptıkları çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi. Sunumlarla beraber; imar, planlama ve deprem yönetmeliklerindeki sorunlar ve yapılaması gerekenler hakkında katılımcılar tüm gün boyunca fikir alışverişinde bulundu.

“Deprem Gerçeğini Görmezden Gelemeyiz”

Çalıştayda konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, beklenen büyük İstanbul depremine karşı hazırlık çalışmalarına hız verdiklerini kaydederek; “İstanbul’da, deprem dönüşümü gerçekleştiren en iyi belediyelerden biriyiz. Özellikle, deprem bölgesine gerçekleştirdiğim ziyaretlerden sonra depremin yıkıcılığını daha yakından görmüş olduk. Orada, çok kötü anlar tecrübe ettik. Şimdi, aynı riskle İstanbul’da yaşayan insanlar olarak karşı karşıyayız. Deprem gerçeği bize gösterdi ki, yerel yönetimlerde ve siyasette ülke olarak bakış açımızı değiştirmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

“Bilim İnsanlarıyla Temas İçindeyiz, Ciddiyetle Deprem Riskinin Üzerine Gitmek Zorundayız”

Kartal Belediyesi’nin deprem dönüşüm çalışmaları sayesinde 90 bine yakın insanın riskli konutlarının dönüşümünü gerçekleştirdiğinin altını çizen Başkan Gökhan Yüksel, “Şimdi önümüzde yeni bir süreç var. En hızlı şekilde Kartal’da riskli yapıların tespiti ile dönüşümü veya güçlendirilmesi çalışmaları var. Üniversitelerimiz ve bilim insanlarımızla olan görüşmelerimiz devam ediyor. En hızlı şekilde sonuç almak ve ciddiyetle deprem riskinin üzerine gitmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Depreme Hazırlık Çalıştayı’nın sonunda ise, heyet tarafından Kartal’da depreme hazırlık çalışmaları hakkında bir rapor hazırlanacak. Rapor aynı zamanda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e sunulacak.