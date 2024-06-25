Kartal'da dev ekranda milli maç heyecanı

Kartal Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Çekya ile oynayacağı maçı, Kartal Meydanı’na kuracağı dev ekrandan yayınlayacak.

Kartallı vatandaşlar, Türk Milli Futbol Takımı’nın UEFA EURO 2024’teki Çekya ile oynayacağı son grup maçını, Kartal Meydanı’na kurulacak dev ekrandan takip edebilecek.

Ayrıca karşılaşma öncesi yine Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilecek 3x3 basket, ayak tenisi ve langırt turnuvaları ise hem yarışmacıları hem de taraftarları milli maça hazırlayacak heyecanlı etkinlikler arasında yerini alacak. Turnuvada birincilik elde eden yarışmacılara ise milli takım forması hediye edilecek.

Türkiye’nin 26 Haziran Çarşamba akşamı saat 22.00’de Çekya ile çıkacağı grubun son maçını izlemeye tüm Kartallılar’ı davet eden Başkan Gökhan Yüksel, “Türk Milli Futbol Takımımızın, Çarşamba akşamı Çekya ile galibiyet mücadelesi vereceği maçta, tüm komşularımızı milli heyecana ortak olmaya davet ediyorum. Haydi Kartal, galibiyet parolası ile sahaya çıkacak milli takımımızı desteklemek için Çarşamba günü saat 22.00’de Kartal Meydanı’nda buluşalım.” ifadelerini kullandı.

Tarih: 26 Haziran Çarşamba

Turnuva Saati: 17.00-19.00

Maç Başlangıç Saati: 22.00