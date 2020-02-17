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  4. 17 Şubat 2020 11:14

Kartal'da Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu semineri

Kartal Belediyesi kreşlerinde görevli öğretmenler, Dr.Öğr.Üyesi Ertan Görgü’nün konuşmacı olarak yer aldığı, “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu” (DEHB) adlı seminere katıldı.

Kartal'da Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu semineri
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Atalar Merkez Kreş’te düzenlenen etkinliğe; Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar ve kreşlerde görevli öğretmenler katıldı.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’nde görevli öğretmenlere yönelik düzenlenen seminerde konuşmacı olarak Medeniyet Üniversitesi’nde görevli Dr.Öğr.Üyesi Ertan Görgü yer aldı.

Yaklaşık 2 saat süren seminer boyunca kreş öğretmenleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili Dr.Öğr.Üyesi Ertan Görgü’den bilgi aldı ve konu hakkında merak ettiklerini sordu. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu sorununu yaşayan çocuklara öğretmenlerin ve ailelerin yaklaşımının nasıl olması gerektiğini anlatan Görgü, bu durumdaki çocukların ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Eğitimin sonunda ise Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar, Dr.Öğr.Üyesi Ertan Görgü’ye verdiği bilgiler için teşekkür ederek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Kartal heykelciği takdim etti.

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