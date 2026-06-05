Kartal’da Dünya Çevre Günü Kutlandı

Kartal Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü bu yıl da kapsamlı bir festival ile kutladı. Kartal Belediyesi Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi-Makine Hangar’da yüzlerce öğrenciyi buluşturan etkinlik; müzik, dans, ödül töreni ve birbirinden farklı çevre temalı atölye çalışmalarıyla renkli dolu anlara sahne oldu.

Program, Özel Ege Bilim Koleji Bando Takımı’nın alana girişiyle başladı. Bando takımının coşkusunun ardından, İstek Özel Uluğbey Vakfı Okulları ortaokul öğrencilerinin dans gösterisi, Ege Sanayi İlkokulu’nun ritim aletleriyle seslendirdiği çevre şarkısı ve Kartal Doğa Koleji’nin step dans performansı salonu coşturdu.

Çevre yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Etkinliğin en heyecanlı bölümü, 2025-2026 eğitim öğretim yılında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün yürüttüğü dört kampanyanın sonuçlarının açıklandığı ödül töreniydi. Bitkisel Atık Yağ Toplama kampanyasında Kartal Selman Farisi Anadolu İmam Hatip Lisesi atık yağ toplayarak nakdi kırtasiye çeki kazanırken, Hasanpaşa İlkokulu ile yine nakdi ödülün sahibi oldu.

Elektrikli ve Elektronik Atık kampanyasında ise Selman Farisi tablet bilgisayar ödülünü alırken, Sabiha Gökçen Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise Robotik Kodlama Eğitim Seti kazandı. Ambalaj Atığı Toplama kategorisinde de yine Selman Farisi nakdi ödülün sahibi oldu ve böylece okul üç farklı kategoride şampiyon olmanın haklı gururunu yaşadı.

Tören aynı zamanda gönüllü emeğin de takdir gördüğü anlara sahne oldu. Yıllardır atık pil toplama kampanyasına destek veren izci lideri ve emekli beden eğitimi öğretmeni Erdoğan Kaldırım’a Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Emeği geçenlere sertifika verildi

Programın devamında sahne, festivalin sessiz kahramanlarına, yani öğretmenlere ayrıldı. Çevreci atölye çalışmaları, dans gösterileri ve sergilerle etkinliğe renk katan 14 okuldan 20’yi aşkın öğretmene katılım sertifikası verildi. Ekolojik Takip Derneği, Kartal Kent Konseyi, JCI Culture Genç Liderler ve Girişimciler Derneği ile Gizem Atmaca Sanat Atölyesi de katkıları karşılığında sertifikalarını aldı.

17 atölye ve yeşil dönüşüm

Kutlamaların devamında, 17 çevre temalı atölye çalışması ve sergi alanı, ziyaretçileri ağırladı. Geri dönüşüm, doğa fotoğrafçılığından ekolojik sanat çalışmalarına uzanan geniş bir yelpazede düzenlenen atölyeler, büyük ilgi gördü. Kartal Belediyesi’nin bu yılki Dünya Çevre Günü kutlaması; eğitim, sanat ve çevre bilincini tek çatı altında buluşturan örnek bir etkinlik olarak silinmez iz bıraktı.

Gelecek Nesiller Vurgusu

“Çevre bilinciyle büyüyen nesiller, geleceğimizi şekillendirecek”

Etkinlikte konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Dünya Çevre Günü’nün yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda çevre konusunda toplumsal farkındalığı güçlendiren önemli bir gün olduğunu vurguladı. Çevreyi korumanın yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Kars, “Bugün burada çocuklarımızın ve gençlerimizin çevre konusunda gösterdiği duyarlılığı görmek bizlere umut veriyor. Geleceğin daha temiz, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir bir dünya olması için çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılması büyük önem taşıyor” dedi.

Kartal Belediyesi olarak sıfır atık, geri dönüşüm, enerji verimliliği ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Yardımcısı Kars, “Çevreyi korumak yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da korumaktır. Bu anlayışla eğitim çalışmalarımızı, farkındalık kampanyalarımızı ve sürdürülebilir çevre projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bu süreçte aktif rol alması bizim için son derece kıymetli” diye konuştu. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlara, öğretmenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve öğrencilere teşekkür eden Kars, çevre konusunda gösterilen duyarlılığın artarak devam etmesini temenni etti.

Haber3.com Haber Merkezi