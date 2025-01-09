Kartal'da Enerji Verimliliği Haftası Makina Hangar'da başladı

Kartal Belediyesi ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliğiyle enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmak ve bu alandaki en güncel gelişmeleri paylaşmak amacıyla düzenlediği ‘Enerji Verimliliği Haftası’ etkinliğinin ilk günü Kartal Bilim Mühendislik ve Teknoloji Merkezi - Makina Hangar’da gerçekleştirildi.

Enerjinin bilinçli kullanılması noktasında herkese görev düştüğünü belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Birlikte hareket ettiğimizde, sadece enerjiyi değil, aynı zamanda çevremizi, ekonomimizi ve geleceğimizi de korumuş olacağız.” ifadelerini kullandı.

İki gün boyunca 9 oturum ve 27 konuşmacının bir araya geldiği etkinlikte enerjinin daha verimli kullanımı, sürdürülebilirlik ve teknolojik yenilikler üzerine kapsamlı bir program sunuldu. İki gün sürecek bu etkinlikte, alanında uzman kişiler tarafından sunulacak pek çok önemli konu başlığı bulunuyor. Katılımcıların etkinlikten en verimli şekilde faydalanabilmesi için interaktif oturumlar, soru-cevap bölümleri gibi çeşitli formatlar da gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın gerçekleştirdiği etkinlikte sırasıyla; MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ezgi Kılıç, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel konuşmalarını gerçekleştirdi.

Farkındalık Yaratmak İçin Buradayız

Konuşmasının başında etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Enerji, günümüzde yalnızca bir teknik konu değil, aynı zamanda çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla geleceğimizi şekillendiren hayati bir meseledir. Artan enerji ihtiyacı ve kaynaklarımızın sınırlı olması, hepimizi enerji verimliliği konusunda daha bilinçli ve sorumlu olmaya davet ediyor.

Kartal Belediyesi olarak bizler, çevremizi korumak, kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanmak ve geleceğe daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Kamu binalarımızda enerji tasarrufu sağlayan uygulamaları devreye aldık. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik ediyoruz ve ilçemizde çevre bilincini artırmaya yönelik eğitimler düzenliyoruz. Ancak biliyoruz ki, bu konuda bireylerden kurumlara kadar hepimize önemli sorumluluklar düşüyor.

Kartal Belediyesi olarak bu tehditle mücadele için İstanbul Enerji A.Ş iş birliğiyle hazırladığımız Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nı (SECAP) tamamlayarak, geçtiğimiz günlerde meclis gündemimize sunduk. İstanbul’da SECAP belgesini alan ilk belediyelerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Çoğu belediye bu çalışmalara henüz yeni başlamışken, biz öncü adımlar atarak ilerliyoruz. SECAP’ın bize verdiği ödevlerle alakalı önümüzdeki süreçlerde atacağımız adımlar ve kurallar olacak.

Bu kapsamda, yerelde çevre duyarlılığını artırmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha etkin kullanmak ve kentimizin temizliğini sürdürülebilir bir şekilde sağlamak adına önemli projelere imza atıyoruz. Atık yönetiminde dijital dönüşüm gerçekleştirilecek ve Makina Hangar marifetiyle yapay zeka destekli Akıllı Atık Yönetim Sistemi’ne geçilecek. Kentimizi temizlemek için geliştirilen yeni çözümlerin yanı sıra, çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik etkili kural ve cezalar da uygulanmaya başlanacak.

Bugün burada, enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmak ve bu alandaki iyi uygulamaları paylaşmak için toplandık. Birlikte hareket ettiğimizde, sadece enerjiyi değil, aynı zamanda çevremizi, ekonomimizi ve geleceğimizi de korumuş olacağız. Bu anlamlı haftada, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, enerjiyi bilinçli kullanarak daha güzel bir gelecek için birlikte çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Fikirler Buluştu

Ardından oturumların gerçekleştiği etkinlikte sırasıyla; MMO Onur Kurulu Üyesi Cemal Ahmet Akçakaya moderatörlüğünde Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener Oktik’in katılımıyla BM ve İklim Değişikliği Sözleşmeleri Oturumu, Enerji AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Arzu Gürkan’ın sunumuyla Kobilerde Yeşil Dönüşüm ve Karbonsuzlaştırma Yol Haritası, Eyoder Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kubilay Kavak’ın moderatörlüğünde Eyoder Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü, Eyoder Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Emin, MMO İstanbul Şube Enerji Komisyonu Üyesi Dr. Cem Karabal’ın katılımıyla Eyoder Özel Oturumu, MTMD Müdürü Nilgün İlik’in moderatörlüğünde Enersys Uygulama Mühendisi Volkan Gözetici, MMO İstanbul Şube Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Ahmet Saim Paker, Danfoss Makine Mühendisi İdris Uçardağ, Sepev Genel Sekreteri Cihan Çelik’in katılımıyla Sanayide ve Konutlarda Enerji Verimliliği Oturumu; Ve son olarak Kazan ve Basınçlı Kaplar Derneği Başkanı Hamdi Hoplamaz’ın moderatörlüğünde Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, TTGV Yenilikçi Teknoloji Programları Direktörü Dr. Serdar Gökpınar, İstanbul Enerji AŞ. Enerji Yönetimi ve Proje Müdürü Ersin Aydın’ın katılımıyla İklim Değişikliği ve İklim Teknolojileri Oturumu ile ‘Enerji Verimliliği Haftası’nın ilk gününde her dakikası verimli ve fikirlerin buluştuğu bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğin ikinci günü 8 Ocak Çarşamba günü saat 10:00’dan 18:00’a kadar, Kartal Bilim Mühendislik ve Teknoloji Merkezi - Makina Hangar’da birbirinden farklı fikirlerin ve sunumların gerçekleştirileceği oturumlar ile devam edecek.