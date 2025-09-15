  1. Anasayfa
Kartal’da Final Heyecanı Meydanlara Taştı
Kartal Belediyesi, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye ile Almanya arasında oynanan final karşılaşmasını Neyzen Tevfik Meydanı’na kurduğu dev ekrandan canlı yayınladı. Meydanı dolduran yüzlerce Kartallı, 12 Dev Adam’ın tarihi mücadelesine hep birlikte tanıklık ederek büyük bir heyecan yaşadı.

Maçın başlama düdüğüyle birlikte Neyzen Tevfik Meydanı’nda tribün coşkusunu aratmayan bir atmosfer oluştu. Türk bayraklarıyla donatılan meydanda, vatandaşlar millî takımın her hücumunu nefeslerini tutarak izledi. 12 Dev Adam’ın attığı her sayı, tezahüratlar ve alkış tufanı ile karşılandı. Çocuklardan yaşlılara, ailelerden gençlere kadar farklı yaş gruplarından yüzlerce kişi, millî takım için tek yürek oldu.

Nefes kesen mücadele

Yaklaşık 1 buçuk saat süren final karşılaşması, son ana kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Zaman zaman kalabalığın heyecanla ayağa kalktığı dakikalarda, millî takımın üstünlüğü ele geçirdiği anlarda meydandaki coşku doruğa ulaştı. Ancak nefesleri kesen finalin sonunda kazanan taraf Almanya oldu. Almanya, sahadan 88-83 galip ayrılarak Avrupa şampiyonluğunu kazandı. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda A Milli Takım, Avrupa ikincisi oldu. Maçın sonucuna rağmen Kartallılar, 12 Dev Adam’ın mücadelesini uzun süre alkışlarla ayakta selamladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Ülkemize büyük bir onur ve gurur yaşatan; gümüş madalya alarak başarıya imza atan takımımızı yürekten kutluyorum. Sizinle gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

