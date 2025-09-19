Kartal’da, Gaziler Günü Dolayısıyla Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunuldu

Kartal’da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir anma programı düzenlendi. Kartal Kaymakamlığı’nın düzenlediği tören, Neyzen Tevfik Meydanı’nda başladı. İlçe protokolü eşliğinde düzenlenen ‘Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda Gaziler Günü Yürüyüşü’, Kartal Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla devam etti.

Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de eşlik ettiği yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu yapıldı. Törene, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı’nın yanı sıra, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Garnizon ve Deniz Teknik Komutanı Tuğamiral Doç. Dr. Hakan Uçar, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Gazi Yüksel Uzuner, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, MHP Kartal İlçe Başkanı Zübeyir Kurt, AK Parti Kartal İlçe Yöneticileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi ile ilçe protokolü katıldı.

Törende Muharip Gaziler Derneği Başkanı Gazi Yüksel Uzuner anlamlı bir konuşma gerçekleştirerek, gaziler gününün vatanın ve milletin bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan tüm kahramanlara minnetin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’de, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Maraşel’ rütbesi ve ‘Gazilik’ ünvanının verilişinin yıl dönümünde, kıymetli gazilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz yürüyüşün ardından Kartal Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma törenimizi gerçekleştirdik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kartal’daki okullardan öğrencilerin de hazır bulunduğu programda daha sonra ebediyete intikal etmiş şehitler ve gaziler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törenden sonra gazilerle sohbet ederek törene katılanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, alanda bulunan lise öğrencileriyle de bir araya geldi.