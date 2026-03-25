Kartal’da Geleceğin Çevrecileri Yetişiyor: Dünya Su Günü ve Orman Haftası Coşkuyla Kutlandı

Kartal Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü ile 21-24 Mart Orman Haftası’nı çocuklarla birlikte kutladı. Gümüşpınar Eğe Sanayi İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler hem eğlendi hem de suyun yaşamsal önemini tiyatro sahnesinden öğrenerek gerçek birer "Su Kahramanı" olma yolunda ilk adımlarını attı.

Çevre projeleri ve geri dönüşüm hamleleriyle öncü olan Kartal Belediyesi, geleceğin teminatı olan çocuklarla anlamlı bir buluşmaya imza attı. İlkokul öğrencilerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte sahne alan tiyatro ekibi; su tasarrufundan denizlerin temizliğine, atıkların geri dönüşümünden çevreyi koruma bilincine kadar pek çok eğitici bilgiyi interaktif bir oyunla çocuklara aktardı.

28 yıldır süren farkındalık Kartal’da yankılandı

Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında ilan edilen ve 28 yıldır tüm dünyada kutlanan 22 Mart Dünya Su Günü’nün önemine değinilen etkinlikte, çocuklara doğanın yeni su üretemediği ve bugün kullandığımız suyun aslında milyonlarca yıl önceki suyla aynı olduğu gerçeği çarpıcı örneklerle anlatıldı.

Kartal Belediyesi uzmanları tarafından yapılan sunumlarda; bozuk bir sifonun yılda tam 83 bin litre suyu boşa akıtabileceği, sadece bir dakikalık duşta yaklaşık 90 bardak su harcandığı gibi çarpıcı veriler paylaşılarak tasarrufun hayati önemi vurgulandı.

Mutfaktan bahçeye tasarruf seferberliği

Etkinlikte sadece okulda değil, evlerde de uygulanabilecek pratik çözüm yolları miniklere birer ödev gibi anlatıldı. Mutfakta sebze ve meyveleri akan su yerine bir kapta yıkamanın, bu suları daha sonra çiçek sulamak için kullanmanın önemi üzerinde duruldu.

Ayrıca deterjan kullanımında aşırıya kaçmamanın deniz canlılarını koruyacağı, bulaşık ve çamaşır makinelerini tam doldurmadan çalıştırmamanın her yıkamada 10 litreye kadar tasarruf sağladığı bilgisi verildi.

Küçük dokunuşlar, büyük kazanımlar

Öğrencilere suyun her damlasının kıymetli olduğu hatırlatılarak; diş fırçalarken musluğu kapatmanın günde 10 litre, duş süresini kısa tutmanın ise banyo başına 50 litre suyun boşa gitmesini engelleyeceği belirtildi.

Bahçe sulamasında ise buharlaşmanın az olduğu sabah ve akşam saatlerinin tercih edilmesi, fıskiye yerine kova kullanılması ve yağmur sularının biriktirilmesi gibi yöntemlerin doğaya nefes aldıracağı vurgulandı.