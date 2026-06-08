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Kartal'da Geleceğin Mucitleri Makina Hangar'da Buluştu

Kartal'da Geleceğin Mucitleri Makina Hangar'da Buluştu
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Kartal Belediyesi Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar'da düzenlenen Bilim Şenliği, çocukları ve ailelerini bilim, teknoloji ve keşif dolu bir atmosferde bir araya getirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, bilimsel merakı teşvik eden ve öğrenmeyi eğlenceyle harmanlayan birçok atölye ve deneyim alanı sunuldu.

Bilim ve teknolojiyi eğlenceli aktivitelerle buluşturan şenlikte çocuklar; bilim gösterileri, kodlama, maker atölyeleri, 3D tasarım çalışmaları, planetaryum deneyimi ve güneş gözlemlerine katılma fırsatı buldu.

Geleceğin mucitleri birbirinden heyecan verici deneyimlerle unutulmaz anlar yaşarken, insansı robot Dora da sergilediği etkileyici performansıyla şenliğin en gözde konuğu oldu. Çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Dora, etkileşimli performansıyla şenlik boyunca odak noktası haline geldi ve renkli görüntülere sahne oldu. Bilim ve teknolojiye yönelik farkındalığın artırılmasını amaçlayan ve hayal gücünü harekete geçirerek öğrenmeyi eğlenceyle harmanlayan şenlik, gün boyunca yoğun ziyaretçi akınına sahne oldu.

Başkan Gökhan Yüksel: "Çocuklarımızı Bilim ve Teknolojiyle Buluşturmaya Devam Edeceğiz"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şenlik alanını ziyaret ederek çocuklarla ve aileleriyle yakından ilgilendi. Geleceğin nesillerini teknolojiyle buluşturmanın önemine değinen Başkan Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın bilime, teknolojiye ve üretime ilgi duyan bireyler olarak yetişmesi bizim en önemli hedeflerimizden biri. Makina Hangar’da hayata geçirdiğimiz Bilim Şenliği ile onların hayal güçlerini destekleyen, sorgulayan ve araştıran nesiller olarak yetişmelerine katkı sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın ve ailelerimizin yoğun ilgisi bizleri son derece mutlu etti. Özellikle insansı robot Dora’nın çocuklarımızla kurduğu etkileşim, teknolojiye olan meraklarını daha da artırdı. Kartal Belediyesi olarak geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini ve girişimcilerini desteklemeye, çocuklarımızı bilim ve teknolojiyle buluşturmaya devam edeceğiz."

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