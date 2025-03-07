Kartal’da geleneksel Ramazan etkinlikleri ve dayanışması devam ediyor

Kartal Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçe genelinde yaşatmaya devam ediyor. İftar ve sahur sofralarında Kartallılar bir araya gelirken, düzenlenen nostaljik ramazan etkinlikleri ile Ramazan ayının manevi atmosferi bir kez daha yaşatılıyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’de kurulan iftar sofralarında komşularını yalnız bırakmayarak, tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasının diledi.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla Kartal Belediyesi tarafından kurulan Organik Çadır, vatandaşları, dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını aynı sofrada bir araya getiriyor. İftar ve sahurda kurulan sofralarda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’de komşularını yalnız bırakmıyor. Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini ifade eden Başkan Yüksel, Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte yaşadıklarını belirterek; tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını diledi.

Kültür merkezlerinde nostalji dolu ramazan etkinlikleri

Kartal Belediyesi, Ramazan ayına özel olarak hazırladığı programlarla, kültürel mirasımızı yaşatmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel Ramazan etkinlikleri, her yaştan Kartallıya hitap eden programlarla devam ediyor. Konserlerden meddah gösterilerine, gölge oyunlarından tasavvuf müziğine kadar pek çok etkinlik, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu ilçenin dört bir yanına taşıyor.





Geleneksel eğlencelerin yer aldığı etkinlikler, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Soğanlık Kültür Merkezi, Yakacık Kültür Merkezi, Hürriyet Kültür Merkezi ve Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi gibi ilçenin farklı noktalarındaki kültür merkezlerinde düzenleniyor. Meddah, orta oyunu ve Karagöz-Hacivat gibi geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli örnekleri sahnelenirken, tasavvuf müziği konserleri ve semazen gösterileriyle Ramazan ayının manevi atmosferi pekiştiriliyor. Ayrıca etkinliklerde çocuklar için pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları yapılırken, Yeşilçam müzikleriyle nostaljik bir yolculuk sunuluyor.