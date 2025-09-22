Kartal’da Hafta Sonu Festival Coşkusu Yaşandı

  1. Anasayfa
Kartal, hafta sonu iki ayrı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kartal Cemevi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali, Kartal Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nde (PSAKD) ise; 6. Pir Sultan Abdal Anma ve Kültür Festivali gerçekleştirildi.

Kartal Cemevi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali’ne ev sahipliği yaptı.

Kartal Cemevi’nin bahçesinde düzenlenen festivale; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Ağdaş’ın yanı sıra meclis üyeleri katıldı. Başkan Yardımcısı Ağdaş, ‘Bu anlamlı festivalin barışa, iyiliğe ve huzura vesile olmasını diliyorum’ ifadelerini kullandı. Festivalde sahne alan halk ozanı Cemal Kaya ise her biri ayrı güzellikteki türküleri seslendirerek İstanbul’un dört bir yanına dostluk, birlik ve kardeşlik mesajları gönderdi. Festivalde Gülten Benli, Merdan Güzelgün, Özden Irmak, Engin Aydın ve Hakkı Şimşek gibi sanatçılarda yer aldı. Ayrıca festivalde çocuklara yönelik etkinlikler de gerçekleştirildi.

6. Pir Sultan Anma ve Kültür Festivali Gerçekleştirildi

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Kartal Şubesi, Pir Sultan Abdal’ı anmak ve onun direniş, hakikat ve özgürlük mirasını günümüze taşımak için bir anma ve kültür festivali düzenledi. Kartal Belediyesi’nin de desteklediği 6. Pir Sultan Abdal Anma ve Kültür Festivali kapsamında; paneller, kültürel etkinlikler ve buluşmalar gerçekleştirildi.

Kartal Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Pir Sultan Abdal Cemevi’nde gerçekleştirilen 2 günlük festival boyunca paneller, konserler ve halk oyunları gösterileri düzenlendi. 

Festivale; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Ağdaş, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Yılmaz Düzgün, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, Basın Yayın Müdürü Coşku Bozduman, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Gülcan Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalin ilk paneli, ‘Suriye ve Aleviler’ başlığı ile 20 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirildi. Gazeteci Mustafa Kemal Erdemol ve ABF Genel Başkanı Mustafa Aslan; PSAKD Kartal Şube Sekreteri Medine Meral’in moderatörlüğünde pek çok konuyu anlatıldı. Festivalin ikinci paneli ise 21 Eylül Pazar günü saat 17.00’de gerçekleşti. ‘Örgütlenme ve Sorunlar’ başlıklı panelde ise Gazeteci Attila Taş, PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe, Doç. Dr. Cemal Salman konuşmacı olarak katıldı.

2 gün süren festivale aralarında Tolga Sağ’ın da bulunduğu pek çok sanatçı ve müzik grubu katıldı. Festivale katılan sanatçılar ve gruplar ise şöyle: PSAKD Kartal Kadın Korosu, Bülent Renkli, Cemal Kaya, Domane Dersim, Ergün Ergül ve Hakan Erol.

