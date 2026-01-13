  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal'da İlkokul Öğrencilerinden Afet İşleri Müdürlüğü’ne Ziyaret

Kartal'da İlkokul Öğrencilerinden Afet İşleri Müdürlüğü’ne Ziyaret

Kartal'da İlkokul Öğrencilerinden Afet İşleri Müdürlüğü’ne Ziyaret
Güncelleme:

Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, ilçedeki okullardan gelen öğrenci gruplarını ağırlamaya başladı. Afet bilinci ve güvenli yaşam kültürünün erken yaşta kazandırılması amacıyla düzenlenen ziyaretler kapsamında, ilk ziyareti Kartal Esentepe’de bulunan Emine Hasan Aytaçman İlkokulu gerçekleştirdi.

Okulun 4. sınıf öğrencilerinden oluşan grup, öğretmenleri eşliğinde Afet İşleri Müdürlüğü’nün Esentepe Mahallesi’nde yer alan yerleşkesini ziyaret etti. Öğrenciler, ziyaret süresince uzman eğitmenler ve arama kurtarma ekipleri tarafından bilgilendirilerek, afetlere müdahale süreçleri hakkında temel bilgiler edindi.

Ziyaret kapsamında öğrenciler, arama kurtarma çalışmalarında görev alan ve enkaz altında canlı tespitine yönelik özel eğitimli olan arama kurtarma köpeği Lora ile tanıştı. Lora’nın görevleri ve afet anlarında üstlendiği rol hakkında bilgi alan öğrenciler, aynı zamanda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yangın eğitimi uygulamasını da izleme fırsatı buldu.

Afet ve acil durumlara müdahalede kullanılan tam donanımlı araçlar, ekipmanlar ve teknik malzemeler de öğrencilere tanıtıldı. Arama kurtarma araçlarını yakından inceleyen çocuklar, ekiplerin kullandığı alet ve araçlar hakkında merak ettikleri soruları yetkililere yöneltti.

Ziyaretin devamında öğrenciler, toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme eğitimiyle afet anlarında doğru davranış biçimleri, güvenli tahliye ve kişisel güvenlik konularında temel bilgiler aldı. Gerçekleştirilen ziyaretle, öğrencilerin afetlere karşı farkındalıklarının artırılması ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması amaçlandı.

Bu Haberleri Kaçırma...

Bir dönemin reyting rekortmeni Alemin Kıralı'nın Oben'ini gören tanıyamadı
Bir dönemin reyting rekortmeni Alemin Kıralı'nın Oben'ini gören tanıyamadı
Genç kadının şüpheli ölümünde ''gönül ilişkisi'' şüphesi!
Genç kadının şüpheli ölümünde ''gönül ilişkisi'' şüphesi!
Tapuda yeni dönem: Parayı yatırmadan tapu alınamayacak: İşte Güvenli Ödeme Sisteminin detayları
Tapuda yeni dönem: Parayı yatırmadan tapu alınamayacak: İşte Güvenli Ödeme Sisteminin detayları
Yol ortasında dehşet anları: Beş kişi tarafından öldüresiye dövüldü
Yol ortasında dehşet anları: Beş kişi tarafından öldüresiye dövüldü
Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın turnuvasına katılan milli futbolcuları eleştirdi
Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın turnuvasına katılan milli futbolcuları eleştirdi
Kibariye'nin Seda Sayan itirafına Seda Sayan'dan olay yanıt
Kibariye'nin Seda Sayan itirafına Seda Sayan'dan olay yanıt
Donduran soğuklara, kara veda edin... Hava sıcaklıkları hızla artacak!
Donduran soğuklara, kara veda edin... Hava sıcaklıkları hızla artacak!
''Lüks araç sahibi oldum'' diye sevinirken dert sahibi oldu; başına gelmeyen kalmadı!
''Lüks araç sahibi oldum'' diye sevinirken dert sahibi oldu; başına gelmeyen kalmadı!
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ramazan ayı başlıyor; 2026 yılı fitre miktarı belli oldu! Ramazan ayı başlıyor; 2026 yılı fitre miktarı belli oldu! Kanser tedavisinde yeni bir çağı başlatan Prof. Dr. Aziz Sancar tarih verdi Kanser tedavisinde yeni bir çağı başlatan Prof. Dr. Aziz Sancar tarih verdi Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında olduğu 6 ünlü isim daha gözaltında! Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında olduğu 6 ünlü isim daha gözaltında! Bunu da gördük... Okulda Ülkü Ocakları tanıtımı yapıldı! Bunu da gördük... Okulda Ülkü Ocakları tanıtımı yapıldı! Ünlü şarkıcıdan İran çağrısına gelen tepkilere çok sert yanıt: ''Filistin deyip, Gazze deyip...'' Ünlü şarkıcıdan İran çağrısına gelen tepkilere çok sert yanıt: ''Filistin deyip, Gazze deyip...'' Tapuda yeni dönem: Parayı yatırmadan tapu alınamayacak: İşte Güvenli Ödeme Sisteminin detayları Tapuda yeni dönem: Parayı yatırmadan tapu alınamayacak: İşte Güvenli Ödeme Sisteminin detayları İstanbul'da adliyede silahlı saldırı: Bir savcı, eski eşi olan hakimi vurdu! İstanbul'da adliyede silahlı saldırı: Bir savcı, eski eşi olan hakimi vurdu! Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın turnuvasına katılan milli futbolcuları eleştirdi Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın turnuvasına katılan milli futbolcuları eleştirdi Günlerdir kayıp olan genç kızın ormanda cesedi bulundu Günlerdir kayıp olan genç kızın ormanda cesedi bulundu Erdoğan talimat verdi! Çığ gibi büyüyen tehlikeye karşı harekete geçildi Erdoğan talimat verdi! Çığ gibi büyüyen tehlikeye karşı harekete geçildi
''Lüks araç sahibi oldum'' diye sevinirken dert sahibi oldu; başına gelmeyen kalmadı! ''Lüks araç sahibi oldum'' diye sevinirken dert sahibi oldu; başına gelmeyen kalmadı! Genç kadının şüpheli ölümünde ''gönül ilişkisi'' şüphesi! Genç kadının şüpheli ölümünde ''gönül ilişkisi'' şüphesi! Altın ve gümüşten yeni rekorlar geldi İslam Memiş hedef verip yatırımcıları uyardı Altın ve gümüşten yeni rekorlar geldi İslam Memiş hedef verip yatırımcıları uyardı Yeni bölümü yılan hikayesine dönen Eşref Rüya için karar verildi Yeni bölümü yılan hikayesine dönen Eşref Rüya için karar verildi İktidara bir bardak soğuk su, muhalefete ders veren anket sonucu açıklandı İktidara bir bardak soğuk su, muhalefete ders veren anket sonucu açıklandı Bir dönemin reyting rekortmeni Alemin Kıralı'nın Oben'ini gören tanıyamadı Bir dönemin reyting rekortmeni Alemin Kıralı'nın Oben'ini gören tanıyamadı Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama Emeklilerin dört gözle beklediği bayram ikramiyesi zammı için kötü haber geldi Emeklilerin dört gözle beklediği bayram ikramiyesi zammı için kötü haber geldi Donduran soğuklara, kara veda edin... Hava sıcaklıkları hızla artacak! Donduran soğuklara, kara veda edin... Hava sıcaklıkları hızla artacak! Kibariye'nin Seda Sayan itirafına Seda Sayan'dan olay yanıt Kibariye'nin Seda Sayan itirafına Seda Sayan'dan olay yanıt