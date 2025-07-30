Kartal'da Kadın Dayanışması ve Geri Dönüşüm Buluşması

Kartal Belediyesi, kadın girişimciliğini destekleyecek ve sürdürülebilir tüketim alışkanlığını teşvik edecek örnek bir projeye daha imza atıyor. Kartal’da çevre dostu alışveriş alışkanlığının yaygınlaştırılması kapsamında “Dönüşüm Muhteşem Olacak” sloganıyla hayata geçirilen “Atma Sat İkinci El Pazarı”, 31 Temmuz Perşembe günü Neyzen Tevfik Meydanı’nda Kartallılarla buluşuyor.

Kartallı kadınları ekonomik anlamda desteklerken aynı zamanda kullanılmayan eşyaların da yeniden ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığı bu anlamlı etkinlikte; ikinci el giysi, oyuncak, ev eşyası, aksesuar, kitap gibi birçok ürün, uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Geri dönüşüm bilinciyle israfı önlemeyi hedefleyen pazar, aynı zamanda kadınların üretime katılımını ve mahalle dayanışmasını da güçlendirmeyi hedefliyor. Etkinlik, 31 Temmuz Perşembe günü 14.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. İkinci el ürünlerini değerlendirmek ve pazarda satış yapmak isteyen kadınlar ise, Kartal Belediyesi’nin resmi internet sitesi www.kartal.bel.tr üzerinden başvuru formunu doldurarak katılım sağlayabilir.