Kartal’da, Kadın Hakları Günü’ne Özel Söyleşi Ve Tiyatro Oyunu

Kartal Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü unutmadı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, ‘Kadın Hakları ve Edebiyat’ söyleşisi ile ‘Sardunya Kokan Kadınlar’ tiyatro oyunu izleyiciler ile buluştu.

Kartal’da; kadınların, çocukların ve ailelerin sorunlarına karşı daha kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmek adına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatlarıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kuran Kartal Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında iki ayrı etkinlik düzenledi.

“Kadın Düşmanları Aynı Zamanda Edebiyat ve Sanat Düşmanıdır”

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliklerde, ilk olarak kadın hakları savunucusu ve yazar Jale Karabekir’in konuşmacılığında, ‘Kadın Hakları ve Edebiyat Söyleşisi’ gerçekleştirildi. Yazar Karabekir, söyleşide kadın sorunlarının edebiyatımızda nasıl ele alındığını anlattı.

‘Estetik’ kelimesinin Yunanca anlamıyla ‘duyuların genişlemesi’ anlamına geldiği, karşıt kelimesinin ise ‘duyuların kapanması’ olan ‘anestezi’ kelimesi olduğunu belirten yazar Karabekir, edebiyatın ve sanatın iyileştirici, hayata bakış açışını değiştirici yönüne dikkat çekti. Yazar Karabekir, bu yüzden kadın düşmanı çevrelerin aynı zamanda edebiyat ve sanat düşmanı olduğunu sözlerine ekledi.

Söyleşinin sonunda, Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut ve Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Erdem, yazar Jale Karabekir’e Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına teşekkür plaketi takdim etti. Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, söyleşiden dolayı yazar Jale Karabekir’e teşekkür ederek, Kartal Belediyesi’nin kadın sorunlarını çok ciddiye aldığını ve bu bağlamda çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

‘Sardunya Kokan Kadınlar’ Oyunu Büyük Beğeni Topladı

Söyleşinin ardından, oyuncu Ferda Kaynar’ın tek kişilik sahnesiyle, ‘Sardunya Kokan Kadınlar’ adlı tiyatro oyunu, izleyiciler ile buluştu. Yazar Mine Engin Tekay’ın aynı isimli kitabından uyarlanan oyun, izleyenler tarafından çok beğenildi.

Oyunun sonunda ise, CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Erdem ve Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan, oyuncu Ferda Kaynar’a ve oyun ekibine teşekkür plaketi takdim etti.

CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Erdem, oyuncu Ferda Kaynar’a teşekkür ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, birçok Avrupa ülkesinden önce Türkiye’de kadınların haklarına kavuştuğuna dikkat çekerek, cinsiyet eşitliği olmayan toplumların özgür toplumlar olamayacağını sözlerine ekledi.