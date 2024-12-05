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Kartal'da kamusal alanları işgal eden karavanlara müdahale ediliyor

Kartal'da kamusal alanları işgal eden karavanlara müdahale ediliyor
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Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta ekipleri, Kartal sahilindeki park alanları başta olmak üzere, kamusal alanları işgal ederek yerleşik düzene geçen karavanlara müdahale etmeye devam ediyor. Ekipler, uzun süredir park halinde bekleyen karavanları tespit ederek karavan sahiplerine yaptıkları uyarıdan sonra karavanları bölgeden tahliye ediyor.

Özellikle bölgede yaşayan ve hafta sonları sahilde vakit geçirmek isteyen vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine taleplere kayıtsız kalmayarak harekete geçen Kartal Belediyesi ve İBB Zabıta ekipleri, ortak bir çalışma yürüterek soruna müdahale etti.

İlk etapta yerleşik karavanların sahiplerine karavanlarını tahliye etmeleri gerektiğine dair uyarılar yapan ekipler, sahibi belirlenemeyen ve uyarılara uymayan karavancıların karavanlarını çekici yardımı ile bölgeden tahliye etti.

Karavanların kaldırılmasıyla sahil bölgesinde düzen ve erişim kolaylığı sağlanarak, park sorunları büyük ölçüde hafifletildi.

İBB ve Kartal Belediyesi ekipleri, geçen yaz mevsiminde de ortak bir çalışmayla işgalci karavanlara karşı birlikte çalışma yürütmüştü.

Başkan Gökhan Yüksel’den, araç sahiplerine çağrı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yaşanan sorunlara çözüm bulmak için hızlı bir şekilde harekete geçildiğini ifade ederek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Kartal sahilinde yaşanan park alanı işgalleri ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler doğrultusunda İBB Zabıta Ekipleri ile birlikte bir müdahalede bulunduk.

Sahilimizi herkesin rahatça kullanabileceği düzenli, güvenli ve erişilebilir bir hale getirmek öncelikli hedefimiz. Bu müdahale sayesinde park sorunlarının azalacağını ve vatandaşlarımızın memnuniyetinin artacağını umuyoruz.

Geçtiğimiz aylarda da benzer bir çalışmayla park sorununa müdahale etmiştik. Araç sahiplerine, komşularımızın mağduriyet yaşamaması adına daha hassas olmaları konusunda çağrımızı yineliyoruz.”

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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